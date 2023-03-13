Леді в червоному: Сальма Хаєк із 15-річною дочкою відвідали "Оскар-2023" (фото, відео)

Супутницею Сальми на зірковому вечорі була її 15-річна донька Валентина Палома Піно.

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Сальма Хаєк перетворила церемонію вручення премії "Оскар" на ідеальне побачення матері й доньки. 56-річна американська акторка взяла із собою 15-річну Валентину на зірковий захід у неділю ввечері, і вони вдвох мали чудовий вигляд у червоному вбранні. Про це пише Daily Mail.

Хаєк обрала вогнисто-червону сукню від Gucci з паєтками, вирізом по лінії декольте й довгою спідницею, яка струменіла вниз. Знаменитість залишила своє довге каштанове волосся у вільних хвилях і зробила сміливий макіяж, включаючи димчасті очі та ягідний колір губ.

Її дочка обрала червону сукню А-силуету без бретельок, яку вона доповнила блискучим чокером і гламурними хвилями в стилі старого Голлівуду.

Обидві вони поєднували свої гламурні образи з металевими клатчами — у Сальми був золотий, а у Валентини — срібний.

Сальма Хаєк із дочкою Валентиною Фото: Getty Images

Нагадаємо, переможцицею в категорії "Найкращий художній фільм" стала абсурдистська картина "Все завжди і водночас". Ця стрічка стала рекордсменкою премії "Оскар-2023", вигравши загалом 7 статуеток.

Також Фокус писав, що Сальма Хаєк знялася в чуттєвій фотосесії і дала відверте інтерв'ю GQ.