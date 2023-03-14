"Сподівання vs реальність": Сальма Гаєк показала, як наїдається вдома після "Оскара-2023" (відео)

Знаменита актриса показала свій вечірній перекус після 95-ї церемонії вручення "Оскара".

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56-річна американська актриса Сальма Гаєк опублікувала відео у своєму Instagram-акаунті, на якому вона їсть на кухні після заходу в театрі Долбі в Лос-Анджелесі в красивій червоній сукні з блискітками на бретельках, повністю розстебнутій позаду.

"Рада зберегти гламур, але про все по порядку", — підписала Гаєк свій кумедний пост, на якому вона зображена біля столу, заставленого посудом.

Коли Гаєк обертається з бутербродом у роті, голос за кадром каже: "Сподівання проти реальності".

Сальма Гаєк перетворила церемонію вручення премії "Оскар" на ідеальне побачення матері та доньки. Актриса взяла з собою 15-річну Валентину на зірковий захід у неділю ввечері, і вони вдвох виглядали чудово в червоному вбранні. Гаєк ділить дівчинку з її чоловіком Франсуа-Анрі Піно.

Сальма Гаєк з дочкою Валентиною Фото: Getty Images

Нагадаємо, переможцем у категорії "Кращий художній фільм" стала абсурдистська картина "Все, завжди і водночас". Ця стрічка стала рекордсменом премії Оскар-2023, вигравши загалом 7 статуеток.

Також Фокус писав, що Сальма Гаєк знялася у чуттєвій фотосесії та дала відверте інтерв'ю GQ.