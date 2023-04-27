Сальма Хайек вышла на красную дорожку в компании 15-летней дочери (фото)

Знаменитость признана одной из ста самых влиятельных людей планеты 2023 года.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек вышла на красную дорожку в компании своей единственной 15-летней дочери Валентины. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Фрида" посетила гала-концерт "TIME 100", состоявшийся в Jazz at Lincoln Center в Нью-Йорке.

Хайек привлекла внимание публики, надев особенно эффектный наряд на ежегодное звездное мероприятие. Она была в роскошном голубом шелковом платье, покрытом черным кружевом.

Сальма Хайек

Юбка звезды экрана также была украшена многочисленными блестками, которые придавали ей шарм, когда она позировала на красной дорожке.

Исполнительница, номинированная на премию "Оскар", добавила к образу серебристый клатч, хорошо сочетавшийся с темными тонами ее наряда.

Ее черные волосы оставались распущенными и спадали на плечи.

Как и многие другие посетители события, Сальма Хайек была названа "Time" одной из ста самых влиятельных людей 2023 года.

Сальма Хайек Фото: Getty Images

Тем временем 15-летняя дочь Сальмы Валентина выбрала для выхода на красную дорожку total-black образ — роскошное длинное платье с латексными перчатками.

Сальма Хайек с дочерью Фото: Getty Images

Престижное мероприятие также посетили Ким Кардашьян, Кайя Гербер с Остином Батлером и другие знаменитости.

Time 100

Напомним, Сальма Хайек показала себя без макияжа.

Также Фокус писал о фото 56-летней Сальмы Хайек в желтом бикини.