56-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в желтом бикини

Знаменитая актриса может похвастаться стройной и подтянутой фигурой.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек позировала в желтом бикини на яхте. Серию откровенных снимков знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Каждый раз, когда мне нужно обновиться, я прыгаю в океан 🌊", — подписала Хайек снимки, сделанные на фоне закате. Также она продублировала подпись на испанском языке.

Сальма выглядела потрясающе и свежо без макияжа. Также знаменитая актриса поделилась видео, как она выходит из воды после того, как полностью погрузилась в океан.

Поклонники звезды написали много восторженных комментариев к публикации.

"Выглядеть так молодо в свои 50 должно быть незаконно", — написал один.

"Все еще выглядишь потрясающе после всех этих лет", — сказал другой.

Сальма Хайек Фото: Instagram salmahayek

Напомним, Сальма Хайек, одна из самых успешных актрис Голливуда и жена одного из самых богатых людей мира, стала главной героиней нового номера GQ. Она примерила для стильной фотосессии вещи брендов Bottega Veneta и Vivienne Westwood, а также дала откровенное интервью.

Также Фокус писал, что Сальма Хайек показала себя без макияжа.