56-річна Сальма Хаєк продемонструвала фігуру у жовтому бікіні
Знаменита акторка може похвалитися стрункою та підтягнутою фігурою.
56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк позувала в жовтому бікіні на яхті. Серію відвертих знімків знаменитість опублікувала у своєму Instagram-акаунті.
"Щоразу, коли мені потрібно оновитися, я стрибаю в океан 🌊", — підписала Хаєк знімки, зроблені на фоні заходу сонця. Також вона продублювала підпис іспанською мовою.
Сальма виглядала чудово і свіжо без макіяжу. Також знаменита акторка поділилася відео, як вона виходить із води після того, як повністю занурилася в океан.
Шанувальники зірки написали багато захоплених коментарів до публікації.
"Виглядати так молодо у свої 50 має бути незаконно", — написав один.
"Все ще виглядаєш приголомшливо після всіх цих років", — сказав інший.
Нагадаємо, Сальма Хаєк, одна з найуспішніших акторок Голлівуду та дружина одного з найбагатших людей світу, стала головною героїнею нового номеру GQ. Вона приміряла для стильної фотосесії речі брендів Bottega Veneta та Vivienne Westwood, а також дала відверте інтерв'ю.
Також Фокус писав, що Сальма Хаєк показала себе без макіяжу.