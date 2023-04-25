56-річна Сальма Хаєк продемонструвала фігуру у жовтому бікіні

Знаменита акторка може похвалитися стрункою та підтягнутою фігурою.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк позувала в жовтому бікіні на яхті. Серію відвертих знімків знаменитість опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

"Щоразу, коли мені потрібно оновитися, я стрибаю в океан 🌊", — підписала Хаєк знімки, зроблені на фоні заходу сонця. Також вона продублювала підпис іспанською мовою.

Сальма виглядала чудово і свіжо без макіяжу. Також знаменита акторка поділилася відео, як вона виходить із води після того, як повністю занурилася в океан.

Шанувальники зірки написали багато захоплених коментарів до публікації.

"Виглядати так молодо у свої 50 має бути незаконно", — написав один.

"Все ще виглядаєш приголомшливо після всіх цих років", — сказав інший.

Сальма Хаєк Фото: Instagram salmahayek

Нагадаємо, Сальма Хаєк, одна з найуспішніших акторок Голлівуду та дружина одного з найбагатших людей світу, стала головною героїнею нового номеру GQ. Вона приміряла для стильної фотосесії речі брендів Bottega Veneta та Vivienne Westwood, а також дала відверте інтерв'ю.

Також Фокус писав, що Сальма Хаєк показала себе без макіяжу.