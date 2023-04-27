Кайя Гербер и Остин Батлер посетили "Time-100" (фото)

Возлюбленный дочери Синди Кроуфорд признан одним из ста самых влиятельных людей планеты 2023 года.

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21-летняя американская модель Кайя Гербер и актер Остин Батлер вышли на красную дорожку. Об этом пишет Just Jared.

Звездная пара посетила гала-вечер Time-100, состоявшийся в Jazz at Lincoln Center в Нью-Йорке.

Дочь Синди Кроуфорд поддержала недавнего номинанта на "Оскар-2023" и своего возлюбленного, который стал лауреатом и этого события.

Для выхода на публику Кайя выбрала длинное серое платье Khaite. Волосы юная звезда подиумов оставила распущенными, а на лице сделала легкий макияж. К вечернему образу Гербер добавила несколько лаконичных аксессуаров, среди которых белый браслет.

Тем временем Остин Батлер был одет в классический костюм с белой рубашкой и темным галстуком.

Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

Среди номинантов премии также были первая леди Украины Елена Зеленская и украинская правозащитница Александра Матвийчук. Последняя даже лично посетила мероприятие в Нью-Йорке.

Кайя Гербер и Остин Батлер

Кайя Гербер и Остин Батлер встречаются с конца 2021 года. До этого юная модель долгое время была в отношениях с актером Джейкобом Элорди.

Напомним, гала-вечер Time-100 также посетила Сальма Хайек в компании своей 15-летней дочери Валентины.

Также Фокус писал об идеальном образе для теплой весны 2023 от дочери Синди Кроуфорд.