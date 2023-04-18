Кайя Гербер продемонстрировала идеальный образ для теплой весны 2023 (фото)

Дочь Синди Кроуфорд прогулялась по апрельскому Лос-Анджелесу.

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21-летняя американская модель Кайя Гербер продемонстрировала идеальный образ для теплой весны 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Синди Кроуфорд была в уютной куртке горчичного оттенка, выходя из магазина Bottega Veneta на Мелроуз-авеню в Лос-Анджелесе.

Она выбрала для выхода в свет черные леггинсы, белые кроссовки и белые носки, натянув их на лодыжки.

21-летняя модель носила черные очки овальной формы, большую темно-синюю сумку через плечо и телефон в руке.

Кайя, очень похожая на свою маму Синди Кроуфорд, заглянула в магазин без бойфренда Остина Батлера, но, казалось, ушла с пустыми руками.

Она недавно вернулась из Кабо-Сан-Лукаса, где она понежилась на солнце с возлюбленным.

Пара начала встречаться в ноябре 2021 года и объявила о своих отношениях официально, когда вместе посетила Met Gala в мае 2022.

Кайя Гербер

Новая романтическая история возникла спустя месяц после того, как Кайя прекратила свои предыдущие 13-месячные отношения со звездой "Эйфории" Джейкобом Элорди.

Ранее Батлер имел восьмилетние отношения с актрисой Ванессой Хадженс.

Напомним, Кайя Гербер сходила на свидание с Остином Батлером в сетчатом платье.

Также Фокус писал о фотосессии Кайи Гербер для глянца в стиле Леди Гаги.