Кайя Гербер повторила образ Леди Гаги для обложки глянца

Дочь Синди Кроуфорд снялась для популярного журнала i-D.

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Кайя Гербер появилась в новом номере журнала i-D и повторила известный образ певицы Леди Гаги.

Для фото модель позировала с укладкой, украшенной жестяными банками из-под кока-колы, точно, как в клипе Леди Гаги и Бейонсе Telephone, который вышел 12 лет назад.

[ + – ] Леди Гага в клипе Telephone Фото: Скриншот

В то время многие из сценических образов певицы становились культовыми и тиражировались в многочисленных фотосессиях, так что повторение образа сюрпризом не стало.

Также Кайя позировала в юбке-пачке, вроде той, что когда-то ввела в моду Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе" и в ультрамодных туфлях LOEWE, сделанных из сдутых шариков.

[ + – ] Кайя Гербер

Напомним, недавно дочь известной супермодели 1990-х Синди Кроуфорд и владельца ночных клубов Рэнди Гербера, дала откровенное интервью, в котором обсудила популярную тему непотизма и nepo baby, к которым в СМИ относят и ее.

[ + – ] Кайя Гербер

Термин "непо бейби" (или непо-бейбис) появился благодаря статье издания Vulture. Там подробно разобрали родственные связи звезд шоу-бизнеса и возможное влияние известных родственников на их карьеру. В список попали Хейли Бибер (дочь актера Стивена Болдуина), Лили-Роуз Депп (дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа) и многие другие.

Кайя Гербер, которая дебютировала, как модель в нежном десятилетнем возрасте на показе детской коллекции Versace, не стала отрицать привилегии.

Девушка признала, что протекция матери ей помогла, но она больше помогала ей советами, чем продвигала для съемок.