Кайя Гербер снялась для обложки ELLE и сказала, что не будет отрицать привилегии

Кайя, дочь супермодели Синди Кроуфорд, оказалась в списке "непо бейби", детей знаменитостей, который построили успешную карьеру именно благодаря этому.

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Дочь супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер позировала в модных образах для американского ELLE, и дала интервью, в котором обсудила новый тренд осуждения nepo baby и непотизма. По ее словам, она не будет отрицать привилегии, которые получила при рождении.

Напомним, термин "непотизм" появился в Средние века и первоначально обозначал раздачу римскими папами доходных должностей близким родственникам

После непотизмом стали называть вид фаворитизма, заключающийся в предоставлении привилегий родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств.

Термин "непо бейби" (или непо-бейбис) появился благодаря статье издания Vulture (New York Magazine). Там подробно разобрали родственные связи звезд шоу-бизнеса и возможное влияние известных родственников на их карьеру. В список попали Хейли Бибер (дочь актера Стивена Болдуина), Лили-Роуз Депп (дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа), Зои Кравиц (дочь Ленни Кравица и Лизы Боне) и многие другие.

[ + – ] Кайя Гербер Фото: Instagram kaiagerber [ + – ] Кайя Гербер Фото: Instagram kaiagerber

Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 21-летняя Кайя Гербер, которая пошла по стопам своей матери в модельном бизнесе, отреагировала на шумиху вокруг nepo baby.

"Я не буду отрицать привилегию, которая у меня есть. Даже если это просто тот факт, что у меня есть действительно отличный источник информации и кто-то, кто может дать мне отличный совет, я чувствую себя очень удачливой", — сказала модель.

Кайя, чья мать добилась статуса международной суперзвезды, как одна из знаковых супермоделей 1990-х годов, сказала: "Моя мама всегда шутила: "Если бы я могла позвонить и заказать рекламную кампанию Chanel, это было бы для меня, а не для тебя". Но я правда познакомилась с замечательными людьми, благодаря своей матери, с которыми теперь работаю".

Она также сказала, что в актерской сфере непотизм не работает, ведь "ни один художник не собирается жертвовать своим видением ради чьего-то ребенка".

"Кроме того, никто не хочет работать с кем-то, кто раздражает, с которым нелегко работать, и он злой. Да, кумовство распространено, но я думаю, что если бы это было действительно так, как люди его представляют, мы бы увидели еще больше его проявлений", — сказала Кайя.

Дочь Синди Кроуфорд рассказала, какие советы дала ей ее знаменитая мать, когда она начала свою карьеру в модельном бизнесе.

"Приходи вовремя. Потрать время, чтобы выучить имена людей и будь добра ко всем. Если ты несчастлива быть там, всегда есть кто-то, кто будет", — перечислила Кайя советы от своей матери.

"Даже когда я очень уставала, или хотела вернуться домой, или чувствовала себя одинокой, я напоминала себе, как мне повезло", — сказала девушка.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

Напомним, сейчас Кайя Гербер встречается с актером Остином Батлером, который недавно был номинирован на "Оскар" за свое исполнение роли Элвиса Пресли.