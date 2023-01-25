Кайя Гербер знялася для обкладинки ELLE і сказала, що не заперечуватиме привілеїв

Кайя, дочка супермоделі Сінді Кроуфорд, опинилася у списку "непо бейбі", дітей знаменитостей, які збудували успішну кар'єру саме завдяки цьому.

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Дочка супермоделі Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер позувала в модних образах для американського ELLE, і дала інтерв'ю, в якому обговорила новий тренд засудження nepo baby та непотизму. За її словами, вона не заперечуватиме привілеїв, які отримала при народженні.

Нагадаємо, термін "непотизм" з'явився в Середні віки і спочатку позначав роздачу римськими папами прибуткових посад близьким родичам

Після непотизмом стали називати вид фаворитизму, що полягає у наданні привілеїв родичам чи друзям незалежно від своїх професійних аспектів.

Термін "непо бейбі" (або непо-бейбіс) виник завдяки статті видання Vulture (New York Magazine). Там докладно розібрали родинні зв'язки зірок шоу-бізнесу та можливий вплив відомих родичів на їхню кар'єру. До списку потрапили Хейлі Бібер (дочка актора Стівена Болдвіна), Лілі-Роуз Депп (дочка Ванесси Параді та Джонні Деппа), Зої Кравіц (дочка Ленні Кравіца та Лізи Боне) та багато інших.

[ + – ] Кайя Гербер Фото: Instagram kaiagerber [ + – ] Кайя Гербер Фото: Instagram kaiagerber

Дочка супермоделі Сінді Кроуфорд, 21-річна Кайя Гербер, яка пішла стопами своєї матері в модельному бізнесі, відреагувала на галас навколо nepo baby.

"Я не заперечуватиму привілей, який у мене є. Навіть якщо це просто той факт, що у мене є дійсно чудове джерело інформації і хтось, хто може дати мені відмінну пораду, я почуваюся дуже щасливою", — сказала модель.

Кая, чия мати досягла статусу міжнародної суперзірки, як одна із знакових супермоделей 1990-х років, сказала: "Моя мама завжди жартувала: "Якби я могла зателефонувати і замовити рекламну кампанію Chanel, це було б для мене, а не для тебе". Але я правда познайомилася з чудовими людьми завдяки своїй матері, з якими тепер працюю».

Вона також сказала, що в акторській сфері непотизм не працює, адже "жоден художник не збирається жертвувати своїм баченням заради чиєїсь дитини".

"Крім того, ніхто не хоче працювати з кимось, хто дратує, з ким нелегко працювати, і він злий. Так, кумівство поширене, але я думаю, що якби це було дійсно так, як люди його уявляють, ми б побачили ще більше його проявів", — сказала Кайя.

Дочка Сінді Кроуфорд розповіла, які поради дала їй її знаменита мати, коли вона розпочала свою кар'єру у модельному бізнесі.

"Приходь вчасно. Витрать час, щоб вивчити імена людей, і будь добра до всіх. Якщо ти нещаслива бути там, завжди є хтось, хто буде", — перерахувала Кайя поради від своєї матері.

"Навіть коли я дуже втомлювалася, або хотіла повернутися додому, або почувалася самотньою, я нагадувала собі, як мені пощастило", — сказала дівчина.

[ + – ] Кайя Гербер і Остін Батлер Фото: Getty Images

Нагадаємо, зараз Кайя Гербер зустрічається з актором Остіном Батлером, який нещодавно був номінований на "Оскар" за своє виконання ролі Елвіса Преслі.