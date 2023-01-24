Украинский фильм в списке. Названы номинанты на Оскар-2023

Церемония награждения пройдет 12 марта, а ведущим станет Джимми Киммел.

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Актеры Риз Ахмед и Эллисон Уильямс объявили номинантов на 95-ю ежегодную премию Оскар. А также сообщили, когда пройдет церемония награждения. Об этом пишет The Guardian.

Церемония награждения состоится 12 марта 2023 года. Известно, что вести ее будет известный телеведущий Джимми Киммел. Это будет его третий "Оскар".

Примечательно, но в списке номинантов оказался и документальный фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters), участие в производстве которого принимала и Украина. Режиссером фильма стал датчанин Симон Леренг Вильмонт. Производством фильма занимались также Швеция и Финляндия. Он сразится за награду в номинации "Лучший документальный фильм".

В фильме рассказывается о детях из оккупированных Россией территорий, которые оказываются в приюте города Лисичанск Луганской области. Россия оккупировала Лисичанс 2 июля 2022 года. Детей успели вывезти в Львов.

А список некоторых номинантов на Оскар-2023 выглядит так:

Лучший фильм

"Аватар: Путь воды"

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"На Западном фронте без перемен"

"Все везде и сразу"

"Фабельманы"

"Тар"

"Топ Ган: Мэверик"

"Треугольник печали"

"Говорят женщины"

Лучший режиссер

Мартин Макдона ("Банши Инишерина")

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу")

Стивен Спилберг ("Фабельманы")

Тодд Филд ("Тар")

Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")

Лучшая мужская роль

Остин Батлер ("Элвис")

Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Билл Найи ("Жить")

Пол Мескаль ("Солнце мое")

Лучшая женская роль

Кейт Бланшетт ("Тар")

Мишель Йео ("Все везде и сразу")

Ана де Армас ("Блондинка")

Андреа Райсборо ("Ради Лесли")

Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Лучшая актриса второго плана

Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда");

Кхун Чау ("Кит");

Керри Кондон ("Банши Инишерина");

Джейми Ли Кертис ("Все всегда и сразу");

Стефани Хсу ("Все всегда и сразу");

Лучший актер второго плана

Брендан Глисон ("Банши Инишерина");

Брайан Тайри Генри ("Дорога");

Джадд Хирш ("Фабельманы")

Барри Кеоган ("Банши Инишерина");

Джонатан Ке Кван ("Все всегда и одновременно");

Лучший дизайн костюма

"Вавилон";

"Черная пантера: Ваканда навсегда";

"Элвис";

"Все всегда и одновременно";

"Миссис Харрис уезжает в Париж";

Лучший адаптированный сценарий

"На Западном фронте без перемен";

"Ножи наголо: Стеклянная луковица";

"Жить";

"Лучший стрелок: Маверик";

"Женщины говорят";

Лучший оригинальный сценарий

"Банши Инишерина";

"Все всегда и одновременно";

"Фабельманы";

"Тар";

"Треугольник печали";

Лучшая музыка (оригинальная песня)

Applause / "Расскажи, как женщина";

Держи меня за руку / "Лучший стрелок: Маверик";

Lift Me Up / "Черная пантера: Ваканда навсегда";

Наату Наату / "РРР";

This Is a Life / "Все всегда и сразу";

Лучший документальный фильм

"Все дышащее" / All That Breathes;

"Вся красота и кровопролитие" / All the Beauty and the Bloodshed;

"Огонь любви"/ Fire of Love;

"Дом из заноз" / A House Made of Splinters;

"Навальный" / Navalny;

Лучший анимационный художественный фильм

"Пиноккио Гильермо дель Торо" / Guillermo del Toro’s Pinocchio;

"Марсель-ракушка в туфлях" / Marcel the Shell with Shoes On;

"Кот в сапогах: Последнее желание"/ Puss in Boots: The Last Wish;

"Морской зверь" / The Sea Beast;

"Краснеющая" / Turning Red;

Напомним, ранее были названы номинанты на 43-ю ежегодную сатирическую антипремию "Золотая малина-2023". Список традиционно был опубликован за день до оглашения номинантов на "Оскар". В список худших фильмов попали "Блондинка", "Морбиус", "Пиноккио" и "Русалка и дочь короля".

Фильм "Блондинка" о жизни Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли номинирован сразу на 8 позиций "Золотой малины-2023".