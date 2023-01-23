"Блондинка" и Джаред Лето. Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина-2023"

Среди претендентов на получение антинаграды жених Меган Фокс, бывший бойфренд Ким Кардашьян и даже Пенелопа Крус.

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Названы номинанты на 43-ю ежегодную сатирическую антипремию "Золотая малина-2023". Список традиционно опубликован за день до оглашения претендентов на победу в кинопремии "Оскар".

Худший фильм:

Блондинка;

Доброго траура;

Морбиус;

Пиноккио;

Русалка и дочь короля.

Биографический фильм "Блондинка" о жизни Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли номинирован сразу на 8 позиций "Золотой малины-2023".

Тем временем "Морбиус" с Джаредом Лето потенциально может получить пять антинаград. В 2022 году американский актер также был номинирован на сатирическую кинопремию.

Худший режиссер:

Джадд Апатоу – Картофель;

Колсон Бейкер, Мод Сан – Доброго траура;

Эндрю Доминик – Блондинка;

Роберт Земекис – Пиноккио;

Даниэль Эспиноса – Морбиус.

Худшая актриса:

Райан Кира Армстронг – Порождающая огонь;

Брайс Даллас Ховард – Мир юрского периода: Господство;

Дайан Китон – Мак и Рита;

Алисия Сильверстоун – Рекуин;

Кайя Скоделарио – Русалка и дочь короля.

Худший актер:

Жених Меган Фокс, музыкант Колсон Бейкер – Доброго траура;

Бывший бойфренд Ким Кардашьян Пит Дэвидсон – Мармадюк;

Джаред Лето – Морбиус;

Сильвестр Сталлоне – Саморитянин;

Том Хэнкс – Пиноккио.

Интересно, что в 2022 году на "Золотую малину" была номинирована сама Меган Фокс, а в этом году в списки попал ее возлюбленный и будущий муж.

Худший актер второго плана:

Пит Дэвидсон – Доброго траура;

Мод Сан – Доброго траура;

Ксавьер Сэмюэль – Блондинка;

Эван Уильямс – Блондинка;

Том Хэнкс – Элвис.

Худшая актриса второго плана:

Адриа Архона – Морбиус;

Лоррейн Бракко – Пиноккио;

Пенелопа Крус – Код 355;

Фань Бинбин – Русалка и дочь короля;

Мира Сорвино – Ламборгини: человек – легенда.

Худший сценарий:

Блондинка;

Доброго траура;

Мир юрского периода: Господство;

Морбиус;

Пиноккио.

Худший римейк, сиквел или рип-офф:

Блондинка;

Порождающая огонь;

Мир юрского периода: Господство;

Пиноккио;

365 дней.

Отметим, что победителей сатирической антипремии объявят 11 марта 2023 года.

Напомним, в 2019 году Дональд Трамп получил "Золотую малину" за худшую роль в кино.

Также Фокус писал о номинантах на "Золотую малину" в 2022 году.