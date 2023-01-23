Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

"Блондинка" и Джаред Лето. Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина-2023"

золотая малина, золотая малина 2023, номинанты на золотую малину 2023, ана де армас блондинка, джаред лето морбиус
Фото: Netflix | Ана де Армас в роли Мэрилин Монро

Среди претендентов на получение антинаграды жених Меган Фокс, бывший бойфренд Ким Кардашьян и даже Пенелопа Крус.

Related video

Названы номинанты на 43-ю ежегодную сатирическую антипремию "Золотая малина-2023". Список традиционно опубликован за день до оглашения претендентов на победу в кинопремии "Оскар".

Худший фильм:

  • Блондинка;
  • Доброго траура;
  • Морбиус;
  • Пиноккио;
  • Русалка и дочь короля.

Биографический фильм "Блондинка" о жизни Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли номинирован сразу на 8 позиций "Золотой малины-2023".

Тем временем "Морбиус" с Джаредом Лето потенциально может получить пять антинаград. В 2022 году американский актер также был номинирован на сатирическую кинопремию.

Худший режиссер:

  • Джадд Апатоу – Картофель;
  • Колсон Бейкер, Мод Сан – Доброго траура;
  • Эндрю Доминик – Блондинка;
  • Роберт Земекис – Пиноккио;
  • Даниэль Эспиноса – Морбиус.

Худшая актриса:

  • Райан Кира Армстронг – Порождающая огонь;
  • Брайс Даллас Ховард – Мир юрского периода: Господство;
  • Дайан Китон – Мак и Рита;
  • Алисия Сильверстоун – Рекуин;
  • Кайя Скоделарио – Русалка и дочь короля.

Худший актер:

  • Жених Меган Фокс, музыкант Колсон Бейкер – Доброго траура;
  • Бывший бойфренд Ким Кардашьян Пит Дэвидсон – Мармадюк;
  • Джаред Лето – Морбиус;
  • Сильвестр Сталлоне – Саморитянин;
  • Том Хэнкс – Пиноккио.

Интересно, что в 2022 году на "Золотую малину" была номинирована сама Меган Фокс, а в этом году в списки попал ее возлюбленный и будущий муж.

Худший актер второго плана:

  • Пит Дэвидсон – Доброго траура;
  • Мод Сан – Доброго траура;
  • Ксавьер Сэмюэль – Блондинка;
  • Эван Уильямс – Блондинка;
  • Том Хэнкс – Элвис.

Худшая актриса второго плана:

  • Адриа Архона – Морбиус;
  • Лоррейн Бракко – Пиноккио;
  • Пенелопа Крус – Код 355;
  • Фань Бинбин – Русалка и дочь короля;
  • Мира Сорвино – Ламборгини: человек – легенда.

Худший сценарий:

  • Блондинка;
  • Доброго траура;
  • Мир юрского периода: Господство;
  • Морбиус;
  • Пиноккио.

Худший римейк, сиквел или рип-офф:

  • Блондинка;
  • Порождающая огонь;
  • Мир юрского периода: Господство;
  • Пиноккио;
  • 365 дней.

Отметим, что победителей сатирической антипремии объявят 11 марта 2023 года.

Напомним, в 2019 году Дональд Трамп получил "Золотую малину" за худшую роль в кино.

Также Фокус писал о номинантах на "Золотую малину" в 2022 году.