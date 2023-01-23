"Блондинка" и Джаред Лето. Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина-2023"
Среди претендентов на получение антинаграды жених Меган Фокс, бывший бойфренд Ким Кардашьян и даже Пенелопа Крус.
Названы номинанты на 43-ю ежегодную сатирическую антипремию "Золотая малина-2023". Список традиционно опубликован за день до оглашения претендентов на победу в кинопремии "Оскар".
Худший фильм:
- Блондинка;
- Доброго траура;
- Морбиус;
- Пиноккио;
- Русалка и дочь короля.
Биографический фильм "Блондинка" о жизни Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли номинирован сразу на 8 позиций "Золотой малины-2023".
Тем временем "Морбиус" с Джаредом Лето потенциально может получить пять антинаград. В 2022 году американский актер также был номинирован на сатирическую кинопремию.
Худший режиссер:
- Джадд Апатоу – Картофель;
- Колсон Бейкер, Мод Сан – Доброго траура;
- Эндрю Доминик – Блондинка;
- Роберт Земекис – Пиноккио;
- Даниэль Эспиноса – Морбиус.
Худшая актриса:
- Райан Кира Армстронг – Порождающая огонь;
- Брайс Даллас Ховард – Мир юрского периода: Господство;
- Дайан Китон – Мак и Рита;
- Алисия Сильверстоун – Рекуин;
- Кайя Скоделарио – Русалка и дочь короля.
Худший актер:
- Жених Меган Фокс, музыкант Колсон Бейкер – Доброго траура;
- Бывший бойфренд Ким Кардашьян Пит Дэвидсон – Мармадюк;
- Джаред Лето – Морбиус;
- Сильвестр Сталлоне – Саморитянин;
- Том Хэнкс – Пиноккио.
Интересно, что в 2022 году на "Золотую малину" была номинирована сама Меган Фокс, а в этом году в списки попал ее возлюбленный и будущий муж.
Худший актер второго плана:
- Пит Дэвидсон – Доброго траура;
- Мод Сан – Доброго траура;
- Ксавьер Сэмюэль – Блондинка;
- Эван Уильямс – Блондинка;
- Том Хэнкс – Элвис.
Худшая актриса второго плана:
- Адриа Архона – Морбиус;
- Лоррейн Бракко – Пиноккио;
- Пенелопа Крус – Код 355;
- Фань Бинбин – Русалка и дочь короля;
- Мира Сорвино – Ламборгини: человек – легенда.
Худший сценарий:
- Блондинка;
- Доброго траура;
- Мир юрского периода: Господство;
- Морбиус;
- Пиноккио.
Худший римейк, сиквел или рип-офф:
- Блондинка;
- Порождающая огонь;
- Мир юрского периода: Господство;
- Пиноккио;
- 365 дней.
Отметим, что победителей сатирической антипремии объявят 11 марта 2023 года.
Напомним, в 2019 году Дональд Трамп получил "Золотую малину" за худшую роль в кино.
Также Фокус писал о номинантах на "Золотую малину" в 2022 году.