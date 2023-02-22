Кайя Гербер повторила образ Леді Гаги для обкладинки глянцю

Донька Сінді Кроуфорд знялася для популярного журналу iD.

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Кая Гербер з'явилася в новому номері журналу iD і повторила відомий образ співачки Леді Гаги.

Для фото модель позувала з укладкою, прикрашеною жерстяними банками з-під кока-коли, точно, як у кліпі Леді Гаги та Бейонсе Telephone, який вийшов 12 років тому.

[ + – ] Леді Гага у кліпі Telephone Фото: Скриншот

На той час багато зі сценічних образів співачки ставали культовими та тиражувалися у численних фотосесіях, тож повторення образу сюрпризом не стало.

Також Кайя позувала у спідниці-пачці, на зразок тієї, що колись ввела в моду Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс у великому місті" та в ультрамодних туфлях LOEWE, зроблених зі здутих кульок.

[ + – ] Кайя Гербер

Нагадаємо, нещодавно дочка відомої супермоделі 1990-х Сінді Кроуфорд і власника нічних клубів Ренді Гербера дала відверте інтерв'ю, в якому обговорила популярну тему непотизму та nepo baby, до яких у ЗМІ відносять і її.

[ + – ] Кайя Гербер

Термін "непо бейбі" (або непо-бейбіс) виник завдяки статті видання Vulture. Там докладно розібрали родинні зв'язки зірок шоу-бізнесу та можливий вплив відомих родичів на їхню кар'єру. До списку потрапили Гейлі Бібер (дочка актора Стівена Болдвіна), Лілі-Роуз Депп (дочка Ванесси Параді та Джонні Деппа) та багато інших.

Кайя Гербер, яка дебютувала, як модель у ніжному десятирічному віці на показі дитячої колекції Versace, не заперечила привілеїв.

Дівчина визнала, що протекція матері їй допомогла, але вона більше допомагала їй порадами, ніж просувала для зйомок.