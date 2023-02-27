Кайя Гербер отправилась на свидание с Остином Батлером в сексуальном сетчатом платье

Пара впервые обнародовала свой роман на ежегодном мероприятии в марте прошлого года.

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21-летняя американская модель Кайя Гербер и 31-летний актер Остин Батлер провели стильное свидание на ежегодной вечеринке Best Performances журнала W Magazine. Об этом пишет People.

На этом же мероприятии они дебютировали на красной ковровой дорожке, как пара в прошлом году.

Дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера продемонстрировала свою стройную фигуру в откровенном черном сетчатом платье, которое хорошо показывало ее татуировку. Волосы девушки были уложены гладкими волнами, разделенными набок. Свой образ звезда дополнила черным клатчем и туфлями на каблуке с ремешками. Тем временем Остин Батлер был в простом черном костюме и черной рубашке.

О романтических отношениях Кайи и Остина Батлера стало известно в начале 2022 года. Осенью 2021 юная модель разошлась с австралийским актером, звездой сериала "Эйфория", Джейкобом Элорди после года отношений.

Напомним, звездную пару "поймали" за объятиями и поцелуями за кулисами "Золотого глобуса-2023". В этот день Батлер впервые получил "Золотой глобус" за главную роль в биографическом фильме об Элвисе Пресли.

Также Фокус писал о новогоднем отдыхе Кайи Гербер и Остина Батлера в Мексике.