Кайя Гербер вирушила на побачення з Остіном Батлером у сексуальній сітчастій сукні

Пара вперше оприлюднила свій роман на щорічному заході в березні минулого року.

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21-річна американська модель Кайя Гербер і 31-річний актор Остін Батлер провели стильне побачення на щорічній вечірці Best Performances журналу W Magazine. Про це пише People.

На цьому ж заході торік вони дебютували на червоній доріжці як пара.

Дочка Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера продемонструвала свою струнку фігуру у відвертій чорній сітчастій сукні, яка добре показувала її татуювання. Волосся дівчини було укладене гладкими хвилями, розділеними набік. Свій образ зірка доповнила чорним клатчем і туфлями на підборах із ремінцями. Водночас Остін Батлер був у простому чорному костюмі та чорній сорочці.

Про романтичні стосунки Кайї та Остіна Батлера стало відомо на початку 2022 року. Восени 2021 року юна модель розійшлася з австралійським актором, зіркою серіалу "Ейфорія" Джейкобом Елорді після року стосунків.

Нагадаємо, зіркову пару "зловили" за обіймами та поцілунками за лаштунками "Золотого глобуса-2023". Цього дня Батлер уперше отримав "Золотий глобус" за головну роль у біографічному фільмі про Елвіса Преслі.

Також Фокус писав про новорічний відпочинок Кайї Гербер і Остіна Батлера в Мексиці.