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Кайя Гербер підтримала Остіна Батлера на "Золотому глобусі" (фото)

Кайя Гербер та Остін Батлер, Кайя Гербер та Остін Батлер на золотому глобусі, золотий глобус 2023
Фото: Getty Images | Кайя Гербер та Остін Батлер

Актор вперше став власником премії за роль Елвіса Преслі.

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21-річна американська модель Кайя Гербер підтримала свого коханого, актора Остіна Батлера на церемонії нагородження премією "Золотий глобус-2023". Про це пише Daily Mail.

Зіркову пару "зловили" за обіймами та поцілунками за лаштунками престижної події. Цього дня Батлер вперше отримав "Золотий глобус" за головну роль у біографічному фільмі про Елвіса Преслі.

Донька Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера виглядала неймовірно в чорній сукні з глибоким декольте, обіймаючи свого бойфренда-переможця. Тим часом Остін Батлер був одягнутий у чорний класичний костюм з метеликом.

Кайя Гербер та Остін Батлер

Згодом знаменитостей помітили в машині по дорозі на афтепаті в Chateau Marmont. Зірка подіуму та соцмереж заснула на плечі свого коханого.

Кайя Гербер та Остін Батлер

Про романтичні стосунки 21-річної Кайї та Остіна Батлера стало відомо на початку 2022. Восени 2021 юна модель розійшлася з австралійським актором, зіркою серіалу "Ейфорія", Джейкобом Елорді після року стосунків.

Нагадаємо, Кайя Гербер знялася в елегантній фотосесії в рамках рекламного кампейну модного дому.

Також Фокус писав про новорічний відпочинок Кайї Гербер та Остіна Батлера у Мексиці.