Кайя Гербер знялася в елегантній фотосесії для Alaïa (фото)

Під час зйомки на даху був присутній бойфренд моделі.

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21-річна американська модель Кайя Гербер знялася в рекламному кампейні Alaïa WS23. Знімками фотосесії діляться на офіційній сторінці модного бренду в Instagram.

Донька Сінді Кроуфорд позувала фотографу Тайрону Лебону у студії Стерлінга Рубі у Лос-Анджелесі. Як повідомляється, зйомка була організована на даху будівлі і на ній були присутні лише сама модель, стиліст, візажист, фотограф та бойфренд Кайї, американський актор Остін Батлер.

[ + – ] Кайя Гербер для Alaïa

У напівпрозорій сукні модного бренду донька Сінді Кроуфорд уже з'являлася на Academy Museum Gala восени 2022.

[ + – ] Кайя Гербер для Alaïa

Про романтичні стосунки "Елвіса Преслі" та юної американської моделі стало відомо на початку 2022 року. Тоді знаменитість розійшлася із зіркою серілу "Ейфорія" Джейкобом Елорді.

Кайя Гербер та Остін Батлер уже кілька разів офіційно виходили разом у світ, зокрема дівчина підтримала свого коханого під час прем'єри байопіку про Елвіса Преслі, у якому актор зіграв головну роль.

Нагадаємо, Кайю Гербер помітили на відпочинку в Мексиці з її бойфрендом, актором Остіном Батлером.

Також Фокус писав про трендовий головний убір для холодної пори року від Кайї Гербер.