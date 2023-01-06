Кайя Гербер снялась в элегантной фотосессии для Alaïa (фото)
Во время съемки на крыше присутствовал бойфренд модели.
21-летняя американская модель Кая Гербер снялась в рекламном кампейне Alaïa WS23. Снимками фотосессии делятся на официальной странице модного бренда в Instagram.
Дочь Синди Кроуфорд позировала фотографу Тайрону Лебону в студии Стерлинга Руби в Лос-Анджелесе. Как сообщается, съемка была организована на крыше здания и на ней присутствовали только сама модель, стилист, визажист, фотограф и бойфренд Кайи, американский актер Остин Батлер.
В полупрозрачном платье модного бренда дочь Синди Кроуфорд уже появлялась на Academy Museum Gala осенью 2022 года.
О романтических отношениях "Элвиса Пресли" и юной американской модели стало известно в начале 2022 года. Тогда знаменитость разошлась со звездой серила "Эйфория" Джейкобом Элорди.
Кайя Гербер и Остин Батлер уже несколько раз официально выходили вместе в свет, в частности девушка поддержала своего возлюбленного во время премьеры байопика об Элвисе Пресли, в котором актер сыграл главную роль.
Напомним, Кайю Гербер заметили на отдыхе в Мексике с ее бойфрендом, актером Остином Батлером.
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