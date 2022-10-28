Кайя Гербер примерила трендовый головной убор на осень 2022 (фото)

Знаменитость сделала акцент на аксессуарах.

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21-летняя американская модель Кайя Гербер примерила трендовую панамку на осень 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда глянцев и соцсетей отправилась на прогулку со своим другом Трэвисом Джексоном в Лос-Анджелесе. Для октябрьского выхода дочь Синди Кроуфорд выбрала довольно комфортный и стильный аутфит – белый кроп-топ, черные свободные брюки и синюю рубашку. На ногах Кайи Гербер были черные сникерсы Adidas. В качестве аксессуаров к луку знаменитость добавила минималистичную бижутерию, солнцезащитные очки и традиционную зеленую сумочку-багет.

Однако изюминкой образа стал головной убор — бежевая вязаная шляпа.

[ + – ] Кайя Гербер в Лос-Анджелесе

Советуем обратить внимание на такой вид головных уборов на осень 2022. Ведь их можно сочетать как с более легкими образами, так и с зимними.

[ + – ] Кайя Гербер в Лос-Анджелесе

Тем временем друг модели выбрал для выхода белую классическую футболку, темные штаны и кроссовки. К образу Трэвис Джексон добавил темные очки.

21-летняя Кайя давно отошла от звания "дочери Синди Кроуфорд" и активно строит карьеру под своим именем. Звезда украшает глянцы и принимает участие в модных показах известных брендов.

Напомним, Кайя Гербер удачно разбавила темный монохромный образ яркой обувью.

Также Фокус писал об удачном осеннем кэжуал-образе 2022 от Кайи Гербер.