Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Кайя Гербер приміряла трендовий головний убір для осені 2022 (фото)

Кайя Гербер, Кайя Гербер стиль, Кайя Гербер образи, Кайя Гербер модель, донька сінді кроуфорд, трендові головні убори осені 2022
Фото: Getty Images | Кайя Гербер

Знаменитість зробила акцент на аксесуарах.

Related video

21-річна американська модель Кайя Гербер приміряла трендову панамку на осінь 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка глянців та соцмереж відправилася на прогулянку зі своїм другом Тревісом Джексоном у Лос-Анджелесі. Для жовтневого виходу донька Сінді Кроуфорд обрала доволі комфортний та стильний аутфіт — білий кроп-топ, чорні вільні штани та синю сорочку. На ногах Кайї Гербер були чорні снікерси Adidas. Як аксесуари до луку знаменитість додала мінімалістичну біжутерію, сонцезахисні окуляри та традиційну зелену сумочку-багет.

Проте родзинкою образу став головний убір — бежевий в'язаний капелюх.

Кайя Гербер у Лос-Анджелесі

Радимо звернути увагу на такий вид головних уборів на осінь 2022. Адже їх можна поєднувати як з легшими образами, так і із зимовими.

Кайя Гербер у Лос-Анджелесі

Тим часом друг моделі обрав для виходу білу класичну футболку, темні вільні штани та кросівки. До образу Тревіс Джексон додав темні окуляри.

21-річна Кайя давно відійшла від звання "доньки Сінді Кроуфорд" та активно будує кар'єру під власним іменем. Зірка прикрашає глянці та бере участь у модних показах відомих брендів.

Нагадаємо, Кайя Гербер вдало розбавила темний монохромний образ яскравим взуттям.

Також Фокус писав про вдалий осінній кежуал-образ 2022 від Кайї Гербер.