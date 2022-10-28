Кайя Гербер приміряла трендовий головний убір для осені 2022 (фото)

Знаменитість зробила акцент на аксесуарах.

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21-річна американська модель Кайя Гербер приміряла трендову панамку на осінь 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка глянців та соцмереж відправилася на прогулянку зі своїм другом Тревісом Джексоном у Лос-Анджелесі. Для жовтневого виходу донька Сінді Кроуфорд обрала доволі комфортний та стильний аутфіт — білий кроп-топ, чорні вільні штани та синю сорочку. На ногах Кайї Гербер були чорні снікерси Adidas. Як аксесуари до луку знаменитість додала мінімалістичну біжутерію, сонцезахисні окуляри та традиційну зелену сумочку-багет.

Проте родзинкою образу став головний убір — бежевий в'язаний капелюх.

[ + – ] Кайя Гербер у Лос-Анджелесі

Радимо звернути увагу на такий вид головних уборів на осінь 2022. Адже їх можна поєднувати як з легшими образами, так і із зимовими.

[ + – ] Кайя Гербер у Лос-Анджелесі

Тим часом друг моделі обрав для виходу білу класичну футболку, темні вільні штани та кросівки. До образу Тревіс Джексон додав темні окуляри.

21-річна Кайя давно відійшла від звання "доньки Сінді Кроуфорд" та активно будує кар'єру під власним іменем. Зірка прикрашає глянці та бере участь у модних показах відомих брендів.

Нагадаємо, Кайя Гербер вдало розбавила темний монохромний образ яскравим взуттям.

Також Фокус писав про вдалий осінній кежуал-образ 2022 від Кайї Гербер.