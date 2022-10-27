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Стиль життя

Кайя Гербер показала, як розбавити монохромні осінні образи (фото)

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Фото: kaiagerber | Кайя Гербер

Донька Сінді Кроуфорд пропонує поекспериментувати зі взуттям.

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21-річна американська фотомодель Кайя Гербер показала, як розбавити темні монохромні осінні образи 2022. Про це пише Daily Mail.

Донька Сінді Кроуфорд вийшла у світ у Лос-Анджелесі у стильному діловому аутфіті. Для прогулянки зірка соцмереж обрала темно-синю футболку, чорний оверсайз піджак та темно-шоколадні штани на середній посадці. Як аксесуари до жовтневого луку Кайя Гербер додала сонцезахисні окуляри, мінімалістичну підвіску та традиційну для моделі темно-зелену сумочку-багет. Волосся зірка залишила розпущеним.

Кайя Гербер у Лос-Анджелесі

Проте родзинкою аутфіту знаменитості стало взуття. Для виходу дівчина американського актора Остіна Батлера обрала яскраво-жовті кросівки Onitsuka Tiger Tai Chi LE, які одразу розбавили темні нотки осіннього монохрому Кайї Гербер.

Кайя Гербер у Лос-Анджелесі

21-річна Кайя часто демонструє стильні та комфортні образи для прогулянок та занять буденними справами. Папараці не встигають зловити кожен модний вихід зірки подіумів та соцмереж.

Нагадаємо, Кайя Гербер у вересні продовжила літо, прогулюючись Лос-Анджелесом в ультракоротких шортах.

Також Фокус писав про стильний кежуал-образ від Кайї Гербер на осінь 2022.