Кайя Гербер прогулялася вересневим Лос-Анджелесом в ультракоротких шортах (фото)

Зірка подіумів та глянців відправилася на прогулянку зі своїм собакою.

Related video

21-річна американська модель Кайя Гербер прогулялася Лос-Анджелесом у мінішортах та білій сорочці. Про це пише Daily Mail.

Наприкінці вересня донька супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд продовжує літо своїми сонячними образами. Напередодні на прогулянку зі своїм собакою зірка подіумів та глянців вийшла у білій класичній сорочці з глибоким декольте, ультракоротких темних шортах та чорних кросівках Adidas Samba із сірими шкарпетками.

Як аксесуари до аутфіту для вересневої прогулянки дівчина Остіна Батлера обрала трендову коричневу сумку-багет та вузькі сонцезахисні окуляри. Зокрема 21-річна Кайя додала до луку масивні навушники від Apple. Її волосся було розпущене.

[ + – ] Кайя Гербер у Лос-Анджелесі

Наразі донька Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера зустрічається з американським актором Остіном Батлером — зіркою фільму про Елвіса Преслі. До цього юна модель пробувала будувати романтичні стосунки з коміком Пітом Девідсоном та австралійським актором Джейкобом Елорді.

[ + – ] Кайя Гербер

Нагадаємо, як донька американської супермоделі Кайя Гербер виглядала в дитинстві.

Також Фокус писав про те, як Сінді Кроуфорд з донькою повеселилися на фестивалі у пустелі Burning Man.