Кайя Гербер прогулялася вересневим Лос-Анджелесом в ультракоротких шортах (фото)
Зірка подіумів та глянців відправилася на прогулянку зі своїм собакою.
21-річна американська модель Кайя Гербер прогулялася Лос-Анджелесом у мінішортах та білій сорочці. Про це пише Daily Mail.
Наприкінці вересня донька супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд продовжує літо своїми сонячними образами. Напередодні на прогулянку зі своїм собакою зірка подіумів та глянців вийшла у білій класичній сорочці з глибоким декольте, ультракоротких темних шортах та чорних кросівках Adidas Samba із сірими шкарпетками.
Як аксесуари до аутфіту для вересневої прогулянки дівчина Остіна Батлера обрала трендову коричневу сумку-багет та вузькі сонцезахисні окуляри. Зокрема 21-річна Кайя додала до луку масивні навушники від Apple. Її волосся було розпущене.
Наразі донька Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера зустрічається з американським актором Остіном Батлером — зіркою фільму про Елвіса Преслі. До цього юна модель пробувала будувати романтичні стосунки з коміком Пітом Девідсоном та австралійським актором Джейкобом Елорді.
Нагадаємо, як донька американської супермоделі Кайя Гербер виглядала в дитинстві.
Також Фокус писав про те, як Сінді Кроуфорд з донькою повеселилися на фестивалі у пустелі Burning Man.