Сінді Кроуфорд та Кайя Гербер показали, як веселяться на фестивалі Burning Man

Супермодель привітала свою дочку із 21-річчям.

56-річна супермодель Сінді Кроуфорд вирушила з донькою Каєю Гербер на найзнаменитіший фестиваль США — Burning Man. Знімки з фестивалю Сінді опублікувала у своєму Instagram.

Кайї Гербер, яка пішла стопами матері і теж стала моделлю, 3 вересня виповнився 21 рік. Тож свій день народження вона відсвяткувала разом із матір'ю у пустелі Блек-Рок у штаті Невада, де проходить і Burning Man.

[ + – ] Сінді Кроуфорд та Кайя Гербер на фестивалі Burning Man Фото: Instagram/Cindy Crawford

"Як тобі вже 21?! Я так пишаюся жінкою, якою ти стала, і тим, ким ти стала в цьому світі. Твоя цікавість, доброта і жага пригод продовжують надихати мене. Я така щаслива, що йду з тобою цим життєвим шляхом!" — написала Кроуфорд, опублікувавши фото.

Кая вже розповіла, що провела свій особливий день "в особливому місці" зі своєю мамою.

Нагадаємо, артфестиваль Burning Man починається в останній понеділок серпня о 00:01 і триває вісім днів. Кульмінація відбувається після заходу сонця, коли спалюють величезну дерев'яну статую людини і назва фестивалю.

Цього року на Burning Man вирушить українська співачка Аліна Паш. Після двох років, коли фестиваль проводився онлайн через пандемію, подія обіцяє бути грандіозною.

Щоправда, селебріті, на кшталт Сінді Кроуфорд та Кайї Гербер, рядові відвідувачі фестивалю критикували за нівелювання самої ідеї події, адже на ньому мають бути всі рівні та надавати послуги, їжу та розваги безплатно.

А зірки зазвичай організовують власні дорогі табори в пустелі, куди не пускають "простих смертних" і забруднюють довкілля, що заборонено правилами Burning Man.