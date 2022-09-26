Кайя Гербер прогулялась по сентябрьскому Лос-Анджелесу в ультракоротких шортах (фото)

Звезда подиумов и глянцев отправилась на прогулку со своей собакой.

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21-летняя американская модель Кайя Гербер прогулялась по Лос-Анджелесу в мини-шортах и белой рубашке. Об этом пишет Daily Mail.

В конце сентября дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд продолжает лето своими солнечными образами. Накануне на прогулку со своей собакой звезда подиумов и глянцев вышла в белой классической рубашке с глубоким декольте, ультракоротких темных шортах и черных кроссовках Adidas Samba с серыми носками.

В качестве аксессуаров к аутфиту для сентябрьской прогулки девушка Остина Батлера выбрала трендовую коричневую сумку-багет и узкие солнцезащитные очки. В частности, 21-летняя Кайя добавила к луку массивные наушники от Apple. Ее волосы были распущены.

[ + – ] Кайя Гербер в Лос-Анджелесе

Сейчас дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера встречается с американским актером Остином Батлером — звездой фильма об Элвисе Пресли. До этого юная модель пыталась строить романтические отношения с комиком Питом Дэвидсоном и австралийским актером Джейкобом Элорди.

[ + – ] Кайя Гербер

Напомним, как дочь американской супермодели Кайя Гербер выглядела в детстве.

Также Фокус писал о том, как Синди Кроуфорд с дочерью повеселились на фестивале в пустыне Burning Man.