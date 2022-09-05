"Тобі вже 21?". Як Кайя Гербер виглядала в дитинстві (фото)

Юну модель привітали з днем народження найближчі люди.

56-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд на честь дня народження своєї доньки Каїй Гербер показала, як дівчина виглядала в дитинстві. Архівним кадром знаменитість поділилася у своїх соцмережах.

"@kaiagerber, як тобі вже 21?! Я так пишаюся тим, якою жінкою ти стала і якою ти є на світі. Твоя цікавість, доброта та відчуття пригод продовжують мене надихати. Я така щаслива бути на цьому життєвому шляху разом з тобою! Продовжуй процвітати цього року і завжди — з любов'ю ❤️ Мама", — зазначила під фото зірка подіумів 90-х.

Тим часом іменинниця відповіла на теплі слова матері в коментарях: "як мені пощастило, що моя мама ТАКА крута? я так тебе люблю ❤️".

[ + – ] Кайя Гербер у дитинстві

До привітань Кайї Гербер приєдналися прихильники її зіркової матері.

Тим часом батько юної моделі, 60-річний американський бізнесмен Ренді Гербер також поділився сімейним кадром з донькою.

"@kaiagerber стриже на пристані, це точно краще, ніж піти до перукарні😘", — підписав фото чоловік Сінді Кроуфорд.

[ + – ] Кайя Гербер з батьком

21-річна Кайя Гербер пішла стопами матері та будує кар'єру в модельному бізнесі. Дівчина часто знімається в рекламних кампейнах та бере участь у Тижнях моди.

Наразі іменинниця зустрічається з 31-річним американським актором Остіном Батлером, відомим за своєю роллю Елвіса Преслі у нашумілому байопіку.

[ + – ] Кайя Гербер та Остін Батлер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кайя Гербер з мамою відправилася на фестиваль у пустелі Burning Man.

Також Фокус писав про разючу схожість 21-річної Кайї Гербер та її зіркової матері Сінді Кроуфорд.