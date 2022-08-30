Як дві краплі води: нові фото Сінді Кроуфорд та Кайї Гербер (фото)

Зіркова мама та донька продемонстрували комфортні луки для літнього відпочинку.

Напередодні папараці помітили 56-річну американську супермодель 90-х Сінді Кроуфорд та її 20-річну доньку Кайю Гербер на одній із заправок Малібу. Про це пише Daily Mail.

Зіркова родина зупинилася, аби заправити машину, то ж місцеві папараці не проґавили моменту показати разючу схожість зіркової матері та її доньки. Для останніх днів літа Сінді Кроуфорд обрала легку сорочку та класичні джинси кльош. На ногах супермоделі 90-х були сандалі на плоскому ходу. А доповнив образ для відпочинку капелюх із широкими крисами.

Тим часом 20-річна донька моделі надягнула ніжно-синій сарафан з квітковим принтом та чорні балетки. Аутфіт Кайї Гербер доповнила темно-смарагдова сумочка Celine. Її волосся було розпущене.

Прихильники зіркової родини уже помітили разючу схожість Сінді Кроуфорд та її доньки. У дівчат навіть волосся однакового кольору та довжини.

[ + – ] Кайя Гербер та Сінді Кроуфорд у Малібу

Зазначимо, що літній сарафан доньки Сінді Кроуфорд коштує 245 фунтів стерлінгів (близько 10,5 тисяч гривень).

[ + – ] Аутфіт Кайї Гербер

20-річна Кайя пішла стопами своєї зіркової матері та будує кар'єру у модельному бізнесі. Дівчина вже знялася в низці рекламних кампейнів відомих брендів та бере участь у модних показах.

Окрім юної моделі, Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер виховують сина Преслі.

Нагадаємо, Кайя Гербер ніжно поцілувала свого бойфренда, американського актора Остіна Батлера на червоній доріжці у Каннах.

Також Фокус писав про ідеальний образ для прохолодного літа 2022, який раніше продемонструвала Кайя Гербер.