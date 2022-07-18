Кайя Гербер показала, що надягнути прохолодним літом (фото)

Знаменитість вкотре продемонструвала своє відчуття стилю.

20-річна американська модель Кайя Гербер продемонструвала стильний образ для прохолодного літа. Про це пише Daily Mail.

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Донька Сінді Кроуфорд вийшла на прогулянку у Нью-Йорку разом зі своїм собакою. Для літнього прохолодного дня юна модель обрала доволі комфортний та стильний образ — вільні штани, базовий сірий топ та об'ємну блакитну сорочку. На ногах зірки подіумів були спортивні кросівки.

Як аксесуари до аутфіту Кайя Гербер обрала темно-зелену бейсболку, такого ж кольору сумочку та чорні сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Кайя Гербер у Нью-Йорку

Попри свій юний вік, Кайя вже стала широко відомою як модель та обличчя відомих брендів. Наразі знаменитість зустрічається з 30-річним американським актором Остіном Батлером. А у листопаді 2021 закінчила стосунки з австралійським актором Джейкобом Елорді, зіркою серіалу "Ейфорія". Пара зустрічалася понад рік та була однією з найбільш гармонійних союзів Голлівуду. Проте незадовго після звістки про розрив і модель, і актор знайшли себе в нових романтичних стосунках.

Нагадаємо, Кайя Гербер та Остін Батлер показали, що вдягнути влітку на побачення.

Також Фокус писав про нещодавню зйомку Кайї Гербер. Юна модель знялася у ванній, наповненій піною, прямо посеред вулиці.