RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Кайя Гербер показала, що надягнути прохолодним літом (фото)

260
Кайя Гербер, Кайя Гербер стиль, Кайя Гербер образи, Кайя Гербер модель, донька сінді кроуфорд, що одягнути літом
Фото: kaiagerber | Кайя Гербер

Знаменитість вкотре продемонструвала своє відчуття стилю.

20-річна американська модель Кайя Гербер продемонструвала стильний образ для прохолодного літа. Про це пише Daily Mail.

Донька Сінді Кроуфорд вийшла на прогулянку у Нью-Йорку разом зі своїм собакою. Для літнього прохолодного дня юна модель обрала доволі комфортний та стильний образ — вільні штани, базовий сірий топ та об'ємну блакитну сорочку. На ногах зірки подіумів були спортивні кросівки.

Як аксесуари до аутфіту Кайя Гербер обрала темно-зелену бейсболку, такого ж кольору сумочку та чорні сонцезахисні окуляри.

Кайя Гербер у Нью-Йорку

Попри свій юний вік, Кайя вже стала широко відомою як модель та обличчя відомих брендів. Наразі знаменитість зустрічається з 30-річним американським актором Остіном Батлером. А у листопаді 2021 закінчила стосунки з австралійським актором Джейкобом Елорді, зіркою серіалу "Ейфорія". Пара зустрічалася понад рік та була однією з найбільш гармонійних союзів Голлівуду. Проте незадовго після звістки про розрив і модель, і актор знайшли себе в нових романтичних стосунках.

Нагадаємо, Кайя Гербер та Остін Батлер показали, що вдягнути влітку на побачення.

Також Фокус писав про нещодавню зйомку Кайї Гербер. Юна модель знялася у ванній, наповненій піною, прямо посеред вулиці.