Кайя Гербер та Остін Батлер продемонстрували ідеальні парні total-black образи (фото)

Закохані офіційно вийшли на публіку як пара лише на Каннському кінофестивалі 2022.

20-річна американська модель Кайя Гербер вийшла у світ зі своїм бойфрендом в ідеальних парних образах. Про це пише Harpers Bazaar.

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Донька супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд та американський актор Остін Батлер відвідали прем'єру байопіку "Елвіс", у якому бойфренд Кайї зіграв головну роль.

Закохані приміряли ідеальні парні образи під час відвідин Tribeca Film Festival. Остін був у чорному класичному костюмі та розстебнутій сорочці. Тим часом 20-річна Кайя обрала для виходу мініспідницю, темну футболку та шкіряну чорну куртку. Як аксесуари до свого образу модель додала чорні сонцезахисні окуляри та сумку-багет. На ногах дівчини 30-річного актора були білі кеди.

[ + – ] Кайя Гербер та Остін Батлер вийшли разом у світ

Про роман між донькою Сінді Кроуфорд та американським актором почали ходити чутки одразу після розставання Кайї з австралійським актором Джейкобом Елорді. Батлера та Гербер "ловили" під час побачень та романтичних подорожей, проте офіційно вони довго не підтверджували свої стосунки. Лише під час Каннського кінофестивалю у Франції закохані вперше вийшли на червону доріжку як пара.

Нагадаємо, Кайя Гербер ніжно поцілувала свого коханого перед камерами на червоній доріжці у Каннах.

Також Фокус писав про ідеальні літні образи для фотосесії від моделі IMG Кайї Гербер.