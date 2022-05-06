Кайя Гербер продемонструвала ідеальні образи для літньої фотосесії

Юна модель завжди з'являється в цікавих луках для фотосесій.

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20-річна донька Сінді Кроуфорд знялася в новій фотосесії для The Travel Almanac. Знімками Кайя Гербер поділилася на своїй Instagram-сторінці.

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Юна модель постала в різноманітних образах — приталеній чорній сукні міді з глибоким декольте та квадратним браслетом, червоному комбінезоні з акцентним декольте та чорних лосинах. Зокрема знаменитість приміряла цікаві червоні напівпрозорі туфлі-човники.

Волосся Кайї було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж.

[ + – ] Кайя Гербер

Кайя Гербер працює у світовому агентстві IMG Models та співпрацює зі своїми брендами, дівчина пішла стопами своєї зіркової мами — супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд.

[ + – ] Кайя Гербер у новій фотосесії

Нагадаємо, 20-річна Кайя Гербер вийшла у світ зі своїм новим бойфрендом, американським актором Остіном Батлером. Закохана пара вийшла на червону доріжку балу Інституту костюма Met Gala 2022 у Нью-Йорку. Це перший офіційний вихід Остіна Батлера та доньки Сінді Кроуфорд.

Також Фокус писав про стильний образ для культурного заходу, який продемонструвала Кайя Гербер на відкритті арт-шоу в Лос-Анджелесі.