Кайя Гербер показала идеальные образы для летней фотосессии

Юная модель всегда появляется в интересных луках для фотосессий.

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20-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в новой фотосессии для The Travel Almanac. Снимками Кайя Гербер поделилась на своей Instagram-странице.

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Юная модель предстала в разнообразных образах — приталенном черном платье миди с глубоким декольте и квадратным браслетом, красном комбинезоне с акцентным декольте и черных лосинах. В частности знаменитость примеряла интересные красные полупрозрачные туфли-лодочки.

Волосы Кайи были распущены, а на лице был легкий макияж.

[ + – ] Кайя Гербер

Кайя Гербер работает в мировом агентстве IMG Models и сотрудничает с мировыми брендами, девушка пошла по стопам своей звездной мамы — супермодели 90-х Синди Кроуфорд.

[ + – ] Кайя Гербер в новой фотосессии

Напомним, 20-летняя Кайя Гербер вышла в свет со своим новым бойфрендом, американским актером Остином Батлером. Влюбленная пара вышла на красную дорожку бала Института костюма Met Gala 2022 в Нью-Йорке. Это первый официальный выход Остина Батлера и дочери Синди Кроуфорд.

Также Фокус писал о стильном образе для культурного мероприятия, который продемонстрировала Кайя Гербер на открытии арт-шоу в Лос-Анджелесе.