Кайя Гербер показала стильный образ для культурного мероприятия

Модель в очередной раз продемонстрировала свое чувство прекрасного и хороший вкус

20-летняя американская модель и актриса Кайя Гербер накануне посетила открытие арт-шоу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

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На мероприятии дочь Синди Кроуфорд появилась в черном платье французского модного дома Celine с пайетками, белым воротником и манжетами. На ногах модели, недавно украсившей обложку Elle и снявшейся в откровенной фотосессии, были черные босоножки на высоком каблуке. Волосы Кайи спадали легкими локонами, а из аксессуаров 20-летняя модель выбрала минималистичные серьги и серебряные часы.

[ + – ] Кайя Гербер в Лос-Анджелесе

Отметим, что стоимость такого платья, которое идеально подойдет для культурных мероприятий, около 2 тысяч фунтов стерлингов.

[ + – ] Кайя Гербер в рекламном кампейне Celine

Ранее Фокус писал о новом образе и кардинальной смене прически 20-летней Кайи Гербер, которые удививили публику.

Напомним, у модели Кайи Гербер развиваются новые романтические отношения с 30-летним актером Остином Батлером. Тем временем ее бывший возлюбленный, 24-летний австралийский актер Джейкоб Элорди, с которым они разошлись после года отношений, встречается с блогершой Оливией Джейд.