Кайя Гербер вышла в свет с новой прической и в необычном образе

На красной дорожке актриса и фотомодель появилась вместе со своей звездной матерью Синди Кроуфорд

20-летняя Кайя Гербер появилась с новой прической и в платье с глубоким декольте в Лос-Анджелесе. На ежегодной церемонии вручения премий InStyle Awards дочь актрисы Синди Кроуфорд была замечена в стильном наряде: белом платье с блестками Alexander McQueen из коллекции SS-2022, Об этом пишет издание Hola.

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[ + – ] Образ Кайи Гербер на InStyle Awards

Этот образ Кайя Гербер дополнила новой стильной стрижкой и прической: Дочь Синди Кроуфорд решилась отрезать челку, что, как отметили многие пользователи социальных сетей, делает ее лицо еще более фотогеничным.

Мать юной звезды, супер модель Синди Кроуфорд, выбрала трикотажное платье Missoni. Звездное семейство выглядело гармонично. Они демонстрировали свою идеальную форму в эффектных нарядах.

[ + – ] Кайя Гербер и Синди Кроуфорд Фото: Getty Images

Кайя и Синди вышли на красную дорожку, улыбаясь. В течение многих лет об их отношениях ходило много сплетен. В том числеп, о том, что Кроуфорд "завидует" успеху дочери, но становится ясно, что это неправда. За последнее время знаменитая мать Кайи не раз доказывала, что желает только лучшего для жизни своей дочери и ее карьеры.

[ + – ] Кайя Гербер

Стоит отметить, что Кайю Гербера звездная мать, еще с юных лет, готовила к публичной жизни и модельной карьере. Когда девочке было 10 лет, она стала участницей Young Versace. Также ее фото украшали страницы таких модных журналов как Vogue, Teen Vogue, Pop Magazine и другие.

Напомним, что на InStyle Awards появились также и другие знаменитости: Николь Кидман, Мелисса Маккарти, в частности, Эль Фэннинг продемонстрировала образ с откровенным топом.

Раньше мы рассказывали, как Кайя Гербер отпраздновала свой 20-й день рождения.