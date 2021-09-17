Кайя Гербер отпраздновала 20-летие в компании бойфренда

Дочь супермодели Синди Кроуфорд встречается с актером Джейкобом Элорди

Кайя Гербер, дочь известной модели 1990-х Синди Кроуфорд, отметила свой 20-й день рождения в компании бойфренда и друзей. Снимки с вечеринки она показала в своем Instagram.

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Вечеринка, судя по всему, была в стиле фильма "Грязные танцы". Для праздника Кайя выбрала платье в ретро-стиле, расшитое пайетками.

[ + – ] Кайя Гербер и Джейкоб Элорди Фото: Instagram kaiagerber

[ + – ] Кайя Гербер с другом Фото: Instagram kaiagerber

Кроме дня рождения Кайя еще и отмечала год отношений со своим бойфрендом, актером Джейкобом Элорди. Пара начала встречаться в сентябре прошлого года. А в октябре уже впервые вместе пришли на хэллоуинскую вечеринку в образах Элвиса и Присциллы Пресли.

Фото: Instagram kaiagerber

[ + – ] Снимки с дня рождения Кайи Гербер Фото: Instagram kaiagerber

Для Кайи – это первые серьезные отношения, а Джейкоб ранее встречался с актрисами Джоуи Кинг и Зендаей.

Звезда сериала "Эйфория", по словам инсайдеров, очень влюблен и следует за Кайей повсюду. "Они редко покидают Малибу, вместе ходят на пляж, в походы и встречаются с друзьями", — рассказали друзья пары. Они также отметили, что родители девушки – Синди и Рэнди, — одобряют выбор дочери.