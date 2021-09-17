Кайя Ґербер відсвяткувала 20-річчя в компанії бойфренда

Дочка супермоделі Сінді Кроуфорд зустрічається з актором Джейкобом Елорді.

Кайя Ґербер, дочка відомої моделі 1990-х Сінді Кроуфорд, відсвяткувала свій 20-й день народження в компанії бойфренда і друзів. Знімки з вечірки вона показала в своєму Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вечірка, судячи з усього, була в стилі фільму "Брудні танці". Для свята Кайя обрала сукню в ретро-стилі, розшиту паєтками.

[ + – ] Кайя Ґербер і Джейкоб Елорді Фото: Instagram kaiagerber

[ + – ] Кайя Ґербер із другом Фото: Instagram kaiagerber

Крім дня народження, Кайя ще й відсвяткувала рік стосунків зі своїм бойфрендом, актором Джейкобом Елорді. Пара почала зустрічатися у вересні минулого року. А в жовтні вже вперше разом прийшли на гелловінську вечірку в образах Елвіса та Прісцилли Преслі.

Фото: Instagram kaiagerber

[ + – ] Знімки з дня народження Кайї Ґербер Фото: Instagram kaiagerber

Для Кайї — це перші серйозні стосунки, а Джейкоб раніше зустрічався з акторками Джої Кінг і Зендаєю.

Зірка серіалу "Ейфорія", за словами інсайдерів, дуже закоханий і ходить із Каєю всюди. "Вони рідко покидають Малібу, разом ходять на пляж, у походи і зустрічаються з друзями", — розповіли друзі пари. Вони також зазначили, що батьки дівчини — Сінді та Ренді, — схвалюють вибір дочки.