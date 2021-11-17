Эль Фэннинг в откровенном кроп-топе появилась на InStyle Awards
Образ актрисы буквально ослепил публику мероприятия
23-летняя актриса Мэри Эль Фэннинг в очередной раз поразила общественность своим экстравагантным модным образом. Звезда сериала о жизни Екатерины II "Великая" появилась на красной дорожке ежегодной церемонии InStyle Awards в Лос-Анджелесе в откровенном образе от Balmain. В частности, актриса выбрала декоративный кроп-топ с золотой цепью вместо лифа и черную юбку-макси, подчеркивающую безупречную фигуру девушки.
Образ американской актрисы буквально ослепил публику мероприятия. Также она распустила свои светлые волосы и ярко накрасила губы красной помадой, что подчеркнуло еще большее ее привлекательность.
Фэннинг уже давно подбирает непростые образы на такого рода мероприятия. Поэтому выделяется своим женственным модным стилем среди других звезд.
Однако вне публичного внимания во времена пандемии Эль Фэннинг предпочитает удобную одежду. О чем актриса рассказала EІІе. "Честно говоря, я носила много удобных вещей", — призналась она.
Напомним, недавно Эль Фэннинг продемонстрировала модный макияж с TikTok на одном из гала-вечеров.
Также мы сообщали, что кроме Эль Фэннинг на церемонии InStyle Awards появились Николь Кидман, Кайя Гербер, Кейт Хадсон и другие звезды и продемонстрировали свои неповторимые образы.