Эль Фэннинг в откровенном кроп-топе появилась на InStyle Awards

Образ актрисы буквально ослепил публику мероприятия

23-летняя актриса Мэри Эль Фэннинг в очередной раз поразила общественность своим экстравагантным модным образом. Звезда сериала о жизни Екатерины II "Великая" появилась на красной дорожке ежегодной церемонии InStyle Awards в Лос-Анджелесе в откровенном образе от Balmain. В частности, актриса выбрала декоративный кроп-топ с золотой цепью вместо лифа и черную юбку-макси, подчеркивающую безупречную фигуру девушки.

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[ + – ] Эль Фэннинг в золотом кроп-топе

Образ американской актрисы буквально ослепил публику мероприятия. Также она распустила свои светлые волосы и ярко накрасила губы красной помадой, что подчеркнуло еще большее ее привлекательность.

Фэннинг уже давно подбирает непростые образы на такого рода мероприятия. Поэтому выделяется своим женственным модным стилем среди других звезд.

[ + – ] Видео со страницы Эль Фэннинг в Instagram

Однако вне публичного внимания во времена пандемии Эль Фэннинг предпочитает удобную одежду. О чем актриса рассказала EІІе. "Честно говоря, я носила много удобных вещей", — призналась она.

Напомним, недавно Эль Фэннинг продемонстрировала модный макияж с TikTok на одном из гала-вечеров.

Также мы сообщали, что кроме Эль Фэннинг на церемонии InStyle Awards появились Николь Кидман, Кайя Гербер, Кейт Хадсон и другие звезды и продемонстрировали свои неповторимые образы.