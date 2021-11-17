Ель Феннінг у відвертому кроп-топі з'явилася на InStyle Awards

Образ акторки буквально засліпив публіку заходу

23-річна акторка Мері Ель Феннінг вчергове вразила громадськість своїм екстравагантним модним образом. Зірка серіалу про життя Катерини ІІ "Велика" з’явилася на червоній доріжці щорічної церемонії InStyle Awards у Лос-Анджелесі у відвертому образі від Balmain. Зокрема акторка обрала декоративний кроп-топ із золотим ланцюгом замість ліфу і чорну спідницю-максі, що підкреслювала бездоганну фігуру дівчини.

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[ + – ] Ель Феннінг у золотому кроп-топі

Образ американської акторки буквально засліпив публіку заходу. Також вона розпустила своє світле волосся і яскраво нафарбувала губи червоною помадою, що підкреслило ще більше її привабливість.

Феннінг уже давно підбирає непрості образи на такого роду заходи. Тому виділяється своїм жіночним модним стилем серед інших зірок.

[ + – ] Відео зі сторінки Ель Феннінг в Instagram

Проте поза публічною увагою в часи пандемії Ель Феннінг надає перевагу зручному одягу. Про що акторка розповіла EІІе. "Чесно кажучи, я носила багато зручних речей", — зізналася вона.

Нагадаємо, нещодавно Ель Феннінг продемонструвала модний макіяж з TikTok на одному з гала-вечорів.

Також ми повідомляли, що, окрім Елль Феннінг, на церемонії InStyle Awards з'явилися Ніколь Кідман, Кайя Гербер, Кейт Гадсон та інші зірки і продемонстрували свої неповторні образи.