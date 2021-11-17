Ель Феннінг у відвертому кроп-топі з'явилася на InStyle Awards
Образ акторки буквально засліпив публіку заходу
23-річна акторка Мері Ель Феннінг вчергове вразила громадськість своїм екстравагантним модним образом. Зірка серіалу про життя Катерини ІІ "Велика" з’явилася на червоній доріжці щорічної церемонії InStyle Awards у Лос-Анджелесі у відвертому образі від Balmain. Зокрема акторка обрала декоративний кроп-топ із золотим ланцюгом замість ліфу і чорну спідницю-максі, що підкреслювала бездоганну фігуру дівчини.
Образ американської акторки буквально засліпив публіку заходу. Також вона розпустила своє світле волосся і яскраво нафарбувала губи червоною помадою, що підкреслило ще більше її привабливість.
Феннінг уже давно підбирає непрості образи на такого роду заходи. Тому виділяється своїм жіночним модним стилем серед інших зірок.
Проте поза публічною увагою в часи пандемії Ель Феннінг надає перевагу зручному одягу. Про що акторка розповіла EІІе. "Чесно кажучи, я носила багато зручних речей", — зізналася вона.
Нагадаємо, нещодавно Ель Феннінг продемонструвала модний макіяж з TikTok на одному з гала-вечорів.
Також ми повідомляли, що, окрім Елль Феннінг, на церемонії InStyle Awards з'явилися Ніколь Кідман, Кайя Гербер, Кейт Гадсон та інші зірки і продемонстрували свої неповторні образи.