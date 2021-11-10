Ель Феннінг з'явилася на розкішному прийомі з макіяжем з TikTok

Актриса з'явилася на гала-вечорі в розкішній сукні від Gucci та макіяжі, який зараз є головним трендом молодіжної соцмережі TikTok

У Лос-Анджелесі днями пройшов званий вечір LACMA Art+Film Gala, на якому щорічно вшановують діячів світу кінематографу. Відвідали його багато митців, але особливу увагу привернула актриса Ель Феннінг та її наймодніший макіяж. Про це пише Vogue.

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Ель вирішила звернутися до трендів цього місяця та обрала для гала-вечора сукню з нової колекції Gucci, яка зараз у всіх на слуху через майбутню прем'єру фільму "Дім Гуччі".

А її візажист зробив зірці серіалу "Велика" наймодніший макіяж цього місяця, який вже називають трендом сезону і який дуже популярний у молодіжній соцмережі TikTok. Його там випробували всі відомі інфлюенсери.

Фото: Getty Images

Охочим повторити ефектний образ, візажисти радять використовувати світлий тон для шкіри, ніжно-рожеву рум'яну, рідку вугільно-чорну підводку, щоб намалювати драматичні стрілки, як у зірок Золотого віку Голлівуду, головний акцент – темно-червоні губи.

Візажистка Кейт Сінотт, яка займається макіяжем багатьох голлівудських зірок, називає цей тон "мерло", або "чорна вишня".

Далі, за бажання, можна використовувати матову помаду або нанести блиск прозорим тінтом, щоб виділити губи. І образ у стилі Ель готовий.