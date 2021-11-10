Эль Фаннинг появилась на роскошном приеме с макияжем из TikTok

Актриса появилась на гала-вечере в роскошном платье от Gucci и макияже, который сейчас является главным трендом молодежной соцсети TikTok

В Лос-Анджелесе на днях прошел званый вечер LACMA Art + Film Gala, на котором ежегодно чествуют деятелей мира кинематографа. Посетили его многие деятели искусств, но особое внимание привлекла актриса Эль Фаннинг и ее самый модный макияж. Об этом пишет Vogue.

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Эль решила обратиться к трендам этого месяца и выбрала для гала-вечера платье из новой коллекции Gucci, которая сейчас у всех на слуху из-за скорой премьеры фильма "Дом Гуччи".

А ее визажист сделал звезде сериала "Великая" самый модный макияж этого месяца, который уже называют трендом сезона и который очень популярен в молодежной соцсети TikTok. Его там испробовали все известные инфлюэнсеры.

Фото: Getty Images

Желающим повторить эффектный образ, визажисты советую использовать светлый тон для кожи, нежно-розовые румяна, жидкую угольно-черную подводку, чтобы нарисовать драматические стрелки, как у звезд Золотого века Голливуда главный акцент – темно-красные губы.

Визажистка Кейт Синотт, которая занимается макияжем многих голливудских звезд, называет этот тон "мерло", или "черная вишня".

Далее по желанию, можно использовать матовую помаду, или придать блеск прозрачными тинтом, чтобы выделить губы. И образ в стиле Эль готов.