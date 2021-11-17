Кайя Гербер вийшла у світ з новою зачіскою та в стильному образі

На червоній доріжці акторка та фотомодель з'явилася разом зі своєю зірковою мамою Сінді Кроуфорд

20-річна Кайя Гербер з’явилася з новою зачіскою та глибоким декольте в Лос-Анджелесі. На щорічній церемонії вручення премій InStyle Awards дочка акторки Сінді Кроуфорд виділилася серед інших гостей вечора і прийшла у стильному вбранні: білому платті з блискітками Alexander McQueen з колекції весна-2022, що знизу переходить у темно-синій колір та обшите пір’ям. Про це пише Hola.

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[ + – ] Образ Кайї Гербер на InStyle Awards

До такого образу Кайя продемонструвала нову зачіску: на обличчі дівчини з’явився чубчик, що робить її обличчя ще більш фотогенічним.

Мати юної зірки, фотомодель Сінді Кроуфорд, обрала трикотажну сукню Missoni. Зіркове сімейство виглядало приголомшливо. Сукні підкреслили їхні підтягнуті фігури та високий зріст.

[ + – ] Кайя Гербер та Сінді Кроуфорд Фото: Getty Images

Кайя та Сінді разом вийшли на червону доріжку посміхаючись. Протягом багатьох років про їхні стосунки ходило багато пліток про те, що Кроуфорд "заздрить" успіху її дочки, але це неправда, адже мама показала, що вона хоче тільки найкращого для життя своєї дочки та її кар'єри.

[ + – ] Кайя Гербер

Варто зазначити, що Кайю Гербер зіркова мати ще з юних літ готувала до публічного життя та модельної кар’єри. Коли їй було 10 років, вона стала учасницею "Young Versace". Також її фото прикрашали сторінки таких модних журналів як "Vogue", "Teen Vogue", "Pop Magazine" та інші.

Нагадаємо, що на InStyle Awards з'явилися також й інші знаменитості: Ніколь Кідман, Меліса Маккарті, зокрема Ель Феннінг продемонструвала образ з відкритим топом.

Раніше ми розповідали, як Кайя Гербер відсвяткувала свій 20-ий день народження.