Перевернули страницу: у Кайи Гербер и Джейкоба Элорди новые романы после расставания

В прошлом месяце звезда "Эйфория" и дочь Синди Кроуфорд расстались после года отношений

В конце осени 2021 года СМИ всколыхнула информация о расставании очень гармоничной, по мнению поклонников, пары. Кайя Гербер и Джейкоб Элорди были вместе с осени 2020 года. Они вместе отмечали 20-летие модели в сентябре 2021 года.

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Однако через месяц после расставания 24-летний австралийский актер Джейкоб Элорди был замечен папарацци с новой девушкой. Как говорят инсайдеры PEOPLE, они уже встречаются. Новой возлюбленной актера стала американская блогерша, дочь актрисы Лори Лафлин и модельера Моссимо Джаннулли, Оливия Джейд, с которой Джейкоб недавно прогулялся по Лос-Анджелесу и попал в объективы камер.

Источник издания отметил, что 22-летняя Оливия очень счастлива со звездой сериала "Эйфория".

[ + – ] Джейкоб Элорди и Оливия Джейд

Однако недавно и саму Кайю заподозрили в новых романтических отношениях с 30-летним актером Остином Батлером. Их заметили вместе на уроке йоги, откуда они уехали вместе на машине модели, причем за рулем был Остин. Впоследствии же инсайдеры издания People подтвердили новый статус отношений Кайи и Остина. Теперь пара официально встречается. По словам источника, Кайя чувствует себя более счастливой в этих отношениях, чем в предыдущих.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер

Отметим, что ранее Остин Батлер встречался с Лилли-Роуз Депп, дочерью американского актера Джонни Деппа.

Ранее Фокус сообщал, что бывшая возлюбленная Джейкоба Элорди, модель Кайя Гербер снялась в провокационной фотосессии для глянца сразу после расставания с актером.