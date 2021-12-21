Дочь Синди Кроуфорд заподозрили в новом романе (фото)

Мужчина, с которым заметили Кайю Гербер, тоже актер, как и предыдущий бойфренд девушки.

20-летняя модель и дочь супермодели 90-ых синди Кроуфорд, Кайя Гербер, которая недавно рассталась с Джейкобом Элорди, дала повод для слухов о новом романе после того, как папарацци заметили ее в компании бывшего парня актрисы и певицы Ванессы Хаджен, 30-летнего актера Остина Батлера, пишет DailyMail.com.

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Пара была замечена вместе на уроке йоги, откуда уехала вместе на машине девушки, причем за руль сел Остин.

Остин и Кайя о чем-то беседовали, а их лица были скрыты за масками. На модели были темно-синяя куртка Hit The Slopes от Free People's FP Movement, такого же оттенка леггинсы Gymshark и сапоги-угги. Остин надел на занятие джоггеры, серую футболку и бандану.

Остин Роберт Батлер – восходящая звезда Голливуда Он уже появлялся в таких проектах как "Зоуи 101", "Их перепутали в роддоме", "Жизнь непредсказуема", "Дневники Кэрри", "Хроники Шаннары". Сейчас он снимается в фильме о короле рок-н-рола Элвисе Пресли режиссера База Лурмана, в котором играет главную роль. Картина рассказывает о ранних годах жизни музыканта и становлении его карьеры

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С 24-летним Элорди, с которым встречалась год, Кайя рассталась месяц назад. Что стало причиной разрыва, неизвестно до сих пор: молодые люди предпочитали не афишировать все, что происходит между ними. По словам инсайдеров, пара разошлась мирно и сохранила хорошие отношения, но уже как друзья.

Ранее мы сообщали, что Кайя Гербер обновила прическу. Вместе со своей известной мамой Синди Кроуфорд девушка на красной дорожке демонстрировала подтянутую фигуру и челку, которая, как отмечают ее фанаты, ей очень идет.

Девушка также появилась в откровенной фотосессии на страницах американского ELLE. Девушка примерила красный брючный вельветовый костюм, черный классический костюм с бабочкой, полупрозрачное платье, обшитое блестками, и другие стильные и интересные образы.