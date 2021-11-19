Кайя Гербер рассталась с возлюбленным

Они были вместе больше года

20-летняя модель Кайя Гербер и 24-летний австралийский актер Джейкоб Элорди больше не вместе. Об этом пишет Just Jared. Источник издания подтвердил, что они расстались на мирной ноте. "Это был совершенно дружественный разрыв", — отмечает инсайдер.

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Пока комментариев Кайи и Джейкоба не поступило, ведь они пытаются скрывать свою личную жизнь и не выносить ее в публичное пространство.

[ + – ] Кайя Гербер и Джейкоб Элорди

Дочь Синди Кроуфорда и звезда сериала "Эйфория" встречались с сентября 2020 года. Для девушки это были первые серьезные отношения, а Джейкоб Элорди встречался ранее с Джои Кинг и Зендаей.

Сразу после новости о расставании с Джейкобом Кайя вышла на красную дорожку с мамой Синди Кроуфорд во время торжественного открытия Omega San Francisco VIP Celebration вчера, 18 ноября, в Музее де Янга в Сан-Франциско, Калифорния. Модель Кайа Гербер выступает амбассадором бренда Omega, как и ее мама.

[ + – ] Кайя Гербер и Синди Кроуфорд на Omega San Francisco VIP Celebration

Ранее мы сообщали, что Кайя Гербер обновила прическу. Вместе со своей известной мамой Синди Кроуфорд девушка на красной дорожке демонстрировала подтянутую фигуру и челку, которая, как отмечают ее фанаты, ей очень идет.

Напомним, в начале осени Кайя Гербер вместе с уже бывшим парнем Джейкобом Элорди отпраздновала свое 20-летие.