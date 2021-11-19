Кайя Гербер розійшлася з коханим

Вони були разом понад рік

20-річна модель Кайя Гербер і 24-річний австралійський актор Джейкоб Елорді більше не разом. Про це пише Just Jared. Джерело видання підтвердило, що вони розлучилися на мирній ноті. "Це був абсолютно дружній розрив", — зазначає інсайдер.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Наразі коментарів Кайї та Джейкоба немає, адже вони намагаються приховувати своє особисте життя та не виносити його в публічний простір.

[ + – ] Кайя Гербер і Джейкоб Елорді

Дочка Сінді Кроуфорд та зірка серіалу "Ейфорія" зустрічалися з вересня минулого року. Для дівчини це були перші серйозні стосунки, а Джейкоб Елорді вже зустрічався з Джої Кінг та Зендеєю.

Майже одразу після новини про розставання з Джейкобом Кайя вийшла на червону доріжку з мамою Сінді Кроуфорд на урочистому відкритті Omega San Francisco VIP Celebration вчора, 18 листопада, в Музеї де Янга в Сан-Франциско, Каліфорнія. Оскільки відомо, що 20-річна модель є амбасадором бренду Omega, як і її мама.

[ + – ] Кайя Гербер та Сінді Кроуфорд на Omega San Francisco VIP Celebration

Раніше ми повідомляли, що Кайя Гербер оновила зачіску. Разом зі своєю відомою мамою Сінді Кроуфорд дівчина на червоній доріжці демонструвала підтягнуту фігуру та чубчик, який, як зазначають її фанати, їй дуже пасує.

Нагадаємо, на початку осені Кайя Гербер разом з уже колишнім хлопцем Джейкобом Елорді відсвяткувала своє 20-річчя.