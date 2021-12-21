Доньку Сінді Кроуфорд запідозрили у новому романі (фото)

Чоловік, з яким помітили Каю Гербер, теж актор, як і попередній бойфренд дівчини.

20-річна модель і дочка супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер, яка нещодавно розійшлася з Джейкобом Елорді, дала привід для чуток про новий роман після того, як папараці помітили її в компанії колишнього хлопця актриси та співачки Ванесси Хаджен, 30-річного актора Остіна Батлера, пише DailyMail.com.

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Пару помітили разом на уроці йоги, звідки ті поїхали разом машиною дівчини, причому за кермо сів Остін.

Остін та Кайя про щось розмовляли, а їхні обличчя були приховані за масками. На моделі були темно-синя куртка Hit The Slopes від Free People's FP Movement, такого ж відтінку легінси Gymshark та чоботи-уггі. Остін надів на заняття джогери, сіру футболку та бандану.

Він вже з'являвся в таких проектах як "Зоуї 101", "Їх переплутали в пологовому будинку", "Життя непередбачуване", "Щоденники Керрі", "Хроніки Шаннари". Зараз він знімається у фільмі про короля рок-н-ролу Елвіса Преслі режисера База Лурмана, в якому грає головну роль. Картина розповідає про ранні роки життя музиканта та становлення його кар'єри

[ + – ] Батлер з'явиться на екранах в образі Елвіса Преслі

З 24-річним Елорді, з яким зустрічалася рік, Кайя розлучилася місяць тому. Що спричинило розрив, невідомо досі: молоді люди воліли не афішувати все, що відбувається між ними. За словами інсайдерів, пара розійшлася мирно та зберегла добрі стосунки, але вже як друзі.

Раніше ми повідомляли, що Кая Гербер оновила зачіску. Разом зі своєю відомою мамою Сінді Кроуфорд дівчина на червоній доріжці демонструвала підтягнуту фігуру та чубчик, який, як зазначають її фанати, їй дуже личить.

Дівчина також з'явилася у відвертій фотосесії на шпальтах американського ELLE. Дівчина приміряла червоний вельветовий костюм, чорний класичний костюм з метеликом, напівпрозоре плаття, обшите блискітками, та інші стильні і цікаві образи.