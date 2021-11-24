Кайя Гербер знялася у відвертій фотосесії для ELLE

Модель знялася у фотосесії одразу після розставання з коханим

Напередодні ЗМІ стало відомо, що Кайя Гербер та Джейкоб Елорді, зірка серіалу "Ейфорія", розійшлися після понад року стосунків. 20-річна модель та 24-річний австралійський актор більше не разом. Інсайдери повідомили, що вони розлучилися на мирній ноті. "Це був абсолютно дружній розрив", — зазначило джерело.

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Тож Кайя після розставання вдихнула ковток повітря свободи і трохи оголилася для обкладинки американського ELLE. На знімках 20-річна дівчина приміряла червоний штанний вельветовий костюм, чорний класичний костюм з краваткою, напівпрозору сукню, обшиту блискітками, та інші стильні й цікаві образи.

[ + – ] Кайя Гербер на обкладинці ELLE

Також нагадаємо, що після новини про розставання з коханим Кайя вийшла на червону доріжку зі своєю зірковою мамою Сінді Кроуфорд на урочистому відкритті Omega San Francisco VIP Celebration 18 листопада в Сан-Франциско. Адже відомо, що 20-річна модель та її мама є амбасадорами бренду Omega.

[ + – ] Кайя Гербер

Раніше ми повідомляли, що Кайя Гербер оновила зачіску. Разом із Сінді Кроуфорд 20-річна модель на червоній доріжці продемонструвала ідеальну фігуру та чубчик, який, як зазначають її фанати, їй додав ще більшої фотогенічності.