Кайя Гербер снялась в откровенной фотосессии для ELLE

Модель снялась в фотосессии сразу после расставания с любимым

Накануне СМИ стало известно, что Кайя Гербер и Джейкоб Элорди, звезда сериала "Эйфория", разошлись после более, чем года отношений. 20-летняя модель и 24-летний австралийский актер больше не вместе. Инсайдеры сообщили, что они разошлись на мирной ноте. "Это был абсолютно дружественный разрыв", — отметил источник.

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Кайя после расставания, судя по всему, вдохнула глоток воздуха свободы и немного обнажилась для обложки американского ELLE. На снимках 20-летняя девушка примерила красный брючный вельветовый костюм, черный классический костюм с бабочкой, полупрозрачное платье, обшитое блестками, и другие стильные и интересные образы.

[ + – ] Кайя Гербер на обложке ELLE

Также напомним, что после новости о расставании с любимым Кайя вышла на красную дорожку со своей звездной мамой Синди Кроуфорд на торжественном открытии Omega San Francisco VIP Celebration 18 ноября в Сан-Франциско. Ведь известно, что 20-летняя модель и ее мама являются амбассадорами бренда Omega.

[ + – ] Кайя Гербер

Ранее мы сообщали, что Кайя Гербер обновила прическу. Вместе с Синди Кроуфорд 20-летняя модель на красной дорожке продемонстрировала идеальную фигуру и челку, которая, как отмечают ее фанаты, ей придала еще большую фотогеничность.