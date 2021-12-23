Перегорнули сторінку: у Кайї Гербер та Джейкоба Елорді нові романи після розставання

Минулого місяця зірка "Ейфорія" та донька Сінді Кроуфорд розійшлися після більше року відносин

Наприкінці осені 2021 року ЗМІ сколихнула інформація про розставання дуже гармонійної, на думку фанатів, пари. Кайя Гербер та Джейкоб Елорді були разом з осені 2020 року.

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Проте через місяць після розставання 24-річний австралійський актор Джейкоб Елорді був помічений папараці з новою дівчиною. Як стверджують інсайдери PEOPLE, вони вже зустрічаються. Новою коханою актора стала американська блогерка, дочка акторки Лорі Лафлін та модельєра Моссімо Джаннуллі, Олівія Джейд, з якою Джейкоб нещодавно прогулявся по Лос-Анджелесу та потрапив в об'єктиви камер.

Джерело видання зазначило, що 22-річна Олівія дуже щаслива із зіркою серіалу "Ейфорія".

[ + – ] Джейкоб Елорді та Олівія Джейд

Варто зазначити, що наприкінці осені 2021 року Джейкоб Елорді розійшовся з 20-річною моделлю, донькою Сінді Кроуфорд, Кайєю Гербер. Вони разом святкували 20-річчя моделі у вересні 2021 року. Проте нещодавно і саму Кайю запідозрили в нових романтичних стосунках з 30-річним актором Остіном Батлером. Їх помітили разом на уроці йоги, звідки ті поїхали разом машиною моделі, причому за кермом був Остін. А згодом інсайдери видання People підтвердили новий статус відносин Кайї та Остіна. Тепер пара офіційно зустрічається. За словами джерела, Кайя відчуває себе щасливішою в цих відносинах, ніж у попередніх.

[ + – ] Кайя Гербер та Остін Батлер

Зазначимо, що раніше Остін Батлер зустрічався з Лілі-Роуз Депп, донькою американського актора Джонні Деппа.

Раніше Фокус повідомляв, що колишня кохана Джейкоба Елорді модель Кайя Гербер знялася у провокативній фотосесії для глянцю одразу після розставання з актором.