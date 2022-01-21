Кайя Гербер продемонструвала стильний образ для культурного заходу

Модель вчергове продемонструвала своє відчуття прекрасного і гарний смак.

20-річна американська модель та акторка Кайя Гербер напередодні відвідала відкриття арт-шоу в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Daily Mail.

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На заході дочка Сінді Кроуфорд з'явилась в чорній сукні французького модного дому Celine з паєтками, білим коміром та манжетами. На ногах моделі, яка нещодавно прикрасила обкладинку Elle та знялася у відвертій фотосесії, були чорні босоніжки на високому каблуку. Волосся спадало легкими локонами, а з аксесуарів 20-річна модель обрала мінімалістичні сережки та срібний годинник.

[ + – ] Кайя Гербер у Лос-Анджелесі

Зазначимо, що вартість такої сукні, яка ідеально підійде для культурних заходів, становить майже 2 тисячі стерлінгів.

[ + – ] Кайя Гербер у рекламному кампейні Celine

Раніше Фокус писав про новий образ і кардинальну зміну зачіски 20-річної Кайї Гербер, які здивували публіку.

Нагадаємо, у моделі Кайї Гербер розвиваються нові романтичні стосунки з 30-річним актором Остіном Батлером. Тим часом її колишній коханий, 24-річний австралійський актор Джейкоб Елорді, з яким вони розійшлися після року стосунків, зустрічається з блогеркою Олівією Джейд.