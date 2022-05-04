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Кайя Гербер впервые вышла на красную дорожку с Остином Батлером

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Кайя Гербер и Остин Батлер, Кайя Гербер и Остин Батлер на мет гала 2022, бойфренд кайи гербер
Фото: Getty Images | Кайя Гербер и Остин Батлер

Влюбленная пара вместе с осени 2021 года.

20-летняя американская модель Кайя Гербер впервые официально вышла в свет со своим бойфрендом, 30-летним актером Остином Батлером. Об этом пишет Page Six.

Пара дебютировала на балу Института костюма Met Gala 2022.

Кайя Гербер и Остин Батлер на Met Gala 2022

Молодая модель продемонстрировала роскошный образ от Alexander McQueen. Кайя была в длинном блестящем платье, усыпанном камнями и с разрезами на талии. Ее волосы спадали массивными локонами.

Тем временем спутник дочери Синди Кроуфорд выгулял черный классический костюм Prada и "прическу Элвиса Пресли".

Кайя Гербер на Met Gala 2022

Кстати, бывший бойфренд 20-летней модели, австралийский актер Джейкоб Элорди тоже присутствовал на Met Gala.

Отметим, что Кайя Гербер и Остин Батлер начали встречаться в конце 2021 года. Осенью юная модель разошлась с Джейкобом Элорди после года отношений. А спустя некоторое время ее несколько раз замечали с Остином на прогулках с собакой модели, а впоследствии они вместе отправились на романтические зимние каникулы.

Напомним, Кайя Гербер поздравила своего отца с днем рождения и поделилась архивным снимком.

Также Фокус писал о самых лучших и эффектных образах Met Gala 2022. Среди них образ ведущей вечера Блэйк Лайли, супермодели Джиджи Хадид и другие.