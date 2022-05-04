Кайя Гербер вперше вийшла на червону доріжку з Остіном Батлером

Закохана пара разом з осені 2021.

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20-річна американська модель Кайя Гербер вперше офіційно вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 30-річним актором Остіном Батлером. Про це пише Page Six.

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Пара дебютувала на балу Інституту костюма Met Gala 2022.

[ + – ] Кайя Гербер та Остін Батлер на Met Gala 2022

Молода модель продемонструвала розкішний образ від AlexanderMcQueen. Кайя була в довгій блискучій сукні, всипаній камінням та з розрізами на талії. Її волосся спадало масивними локонами.

Тим часом супутник доньки Сінді Кроуфорд вигуляв чорний класичний костюм Prada та "зачіску Елвіса Преслі".

[ + – ] Кайя Гербер на Met Gala 2022

До речі, колишній бойфренд 20-річної моделі, австралійський актор Джейкоб Елорді також був присутній на Met Gala.

Зазначимо, що Кайя Гербер та Остін Батлер почали зустрічатися наприкінці 2021 року. Восени юна модель розійшлася з Джейкобом Елорді після року стосунків. А через деякий час її кілька разів помічали з Остіном на прогулянках із собакою моделі, а згодом вони разом відправилися на романтичні зимові канікули.

Нагадаємо, Кайя Гербер привітала свого батька з днем народження та поділилася архівним знімком.

Також Фокус писав про найкращі та найефектніші образи Met Gala 2022. Серед них образ ведучої вечора Блейк Лайлі, супермоделі Джіджі Хадід та інші.