RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Кайя Гербер вперше вийшла на червону доріжку з Остіном Батлером

1080
Кайя Гербер та Остін Батлер, Кайя Гербер та Остін Батлер на мет гала 2022, бойфренд кайї гербер
Фото: Getty Images | Кайя Гербер та Остін Батлер

Закохана пара разом з осені 2021.

20-річна американська модель Кайя Гербер вперше офіційно вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 30-річним актором Остіном Батлером. Про це пише Page Six.

Пара дебютувала на балу Інституту костюма Met Gala 2022.

Кайя Гербер та Остін Батлер на Met Gala 2022

Молода модель продемонструвала розкішний образ від AlexanderMcQueen. Кайя була в довгій блискучій сукні, всипаній камінням та з розрізами на талії. Її волосся спадало масивними локонами.

Тим часом супутник доньки Сінді Кроуфорд вигуляв чорний класичний костюм Prada та "зачіску Елвіса Преслі".

Кайя Гербер на Met Gala 2022

До речі, колишній бойфренд 20-річної моделі, австралійський актор Джейкоб Елорді також був присутній на Met Gala.

Зазначимо, що Кайя Гербер та Остін Батлер почали зустрічатися наприкінці 2021 року. Восени юна модель розійшлася з Джейкобом Елорді після року стосунків. А через деякий час її кілька разів помічали з Остіном на прогулянках із собакою моделі, а згодом вони разом відправилися на романтичні зимові канікули.

Нагадаємо, Кайя Гербер привітала свого батька з днем народження та поділилася архівним знімком.

Також Фокус писав про найкращі та найефектніші образи Met Gala 2022. Серед них образ ведучої вечора Блейк Лайлі, супермоделі Джіджі Хадід та інші.